​Mutandis réalise un chiffre d’affaires en hausse au premier trimestre

Le groupe Mutandis, spécialiste marocain des biens de consommation des ménages, a réalisé un chiffre d’affaires de 333 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2020, en progression de 6% par rapport au T1-2019.

Cette dynamique est tirée essentiellement par la hausse des volumes des détergents et des jus de fruits, indique un communiqué financier de Mutandis, faisant état d’une bonne tenue de la quasi-totalité de ses gammes de produits, malgré un mois de mars perturbé par l’état d’urgence sanitaire dans le monde.

Par activité, rapporte la MAP, le chiffre d’affaires “Détergents” a atteint 165 MDH (+12%), précise Mutandis, notant que ses marques propres ont réalisé une performance remarquable, tirée par les volumes de poudre main et d’eau de Javel. Le CA poudre main Magix s’est hissé de 34% sur le trimestre, alors que l’eau de Javel et le nettoyant ménager Maxis’ ont progressé de 37% et 20% respectivement.

Les produits de la mer, pour leur part, ont dégagé un CA de 96 MDH, évoluant de 1%, en glissement annuel. Les ventes de conserves de sardine et de maquereau enregistrent une baisse de 4%, ralenties par le confinement des pêcheurs de la pêche côtière traditionnelle, alors que les volumes (nombre de boîtes) reculent de 8%, reflétant une plus grande proportion de produits à haute valeur ajoutée (consommation de poisson par boîte supérieure), fait savoir le document.

L’activité Jus de fruits s’est accrue de 22% pour réaliser 19 MDH de revenus au T1-2020 grâce essentiellement aux ventes des marques propres de Mutandis sur le marché marocain (+25%), ajoute la même source, notant que cette performance est d’autant plus satisfaisante qu’elle fait suite à une hausse de +70% observée lors du T1-2019.

En revanche, les bouteilles alimentaires ont vu leur chiffre d’affaires se replier de 7% à 53 MDH au cours des trois premiers mois de 2020, ajoute Mutandis, expliquant que le CA n’est pas un indicateur pertinent pour la gamme des bouteilles et bouchons, étant indexé sur les variations de la matière première (PET essentiellement).

Les volumes du premier trimestre sont en hausse de 4% en cumul des bouteilles et des bouchons, fait remarquer le communiqué, notant que la diminution du coût de la matière première entraîne un chiffre d’affaires en baisse de 7% sur le trimestre, sans impact aucun sur la marge en dirhams de cette gamme.

Par ailleurs, la dette nette bancaire du groupe s’établit à 333 MDH à fin mars 2020 contre 285 MDH à la même période une année auparavant, souligne le communiqué, notant que les investissements au T1-2020 ont été de l’ordre de 16 MDH.

Mutandis tient à informer que “la guidance chiffrée pour les résultats 2020, publiée, récemment, à l’attention des gérants de portefeuille et analystes financiers, doit être suspendue temporairement en l’absence de visibilité sur la date de retour à la normale”.

Cependant, tout en assurant la sécurité de ses 3.100 collaborateurs, Mutandis vise à terminer l’année 2020 sans impact significatif de l’épidémie, et à réaliser des chiffres similaires à ceux de 2019.