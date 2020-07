​Mise en place des procédures relatives à l'opération de transport maritime de voyageurs

Alors que l’opération spéciale de transport de passagers avait été lancée le 15 juillet, le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau vient à peine d’informer l’opinion publique qu’il a procédé à la mise en place des procédures détaillées pour assurer l’opération exceptionnelle de transport maritime de voyageurs.

S’inscrivant dans le cadre de la décision prise par les autorités marocaines, ces procédures concernent notamment les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de Covid-19, indique le ministère dans un communiqué.

A cet effet, le département a procédé à la sélection de six navires afin de les mettre à la disposition des services du ministère de la Santé pour les équiper de laboratoires de dépistage du virus, permettant d’effectuer les analyses en cas de nécessité au bord des navires.

Dans ce cadre, trois navires ont été autorisés pour exploiter les lignes maritimes reliant le port de Gênes au port de Tanger Med et le port de Sète aux ports de Tanger Med et de Nador.

Afin de renforcer cette flotte, le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a procédé à l’autorisation d’un quatrième navire que les services du ministère de la Santé sont en train d’équiper, ainsi que la programmation de deux navires supplémentaires, en cours d’autorisation pour intégrer cette opération exceptionnelle, selon le communiqué.

Les passagers souhaitant obtenir des informations détaillées sur le programme des voyages et des navires équipés et autorisés sont appelés à contacter directement les compagnies maritimes concernées, et en cas de nécessité appeler le numéro vert 4646 mis à leur disposition par les services du ministère.

Les voyages maritimes qui n’entrent pas dans le cadre de cette opération exceptionnelle, passent par les canaux diplomatiques comme il est d’usage, souligne-t-on de même source.

Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau exhorte les passagers et les compagnies maritimes concernées à la nécessité de respecter les mesures préventives relatives à la protection contre la propagation de la pandémie, imposées par les autorités publiques marocaines concernées et leurs homologues dans les pays européens.