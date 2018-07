​Meeting international Mohammed VI d'athlétisme : Victoire du marocain Kazouzi dans l'épreuve du 1500m

L'athlète marocain Brahim Kaazouzi s'est imposé dans l'épreuve du 1500m, vendredi soir à Rabat pour le compte de la 11è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, 9è étape de la Ligue de Diamond.

Kaazouzi qui semble bien marcher sur la même voie que les légendes marocaines de cette distance après une médaille d'or aux Jeux méditerranéens Tarragone-2018, a réalisé un chrono de 3min33sec22/100è. Il a été suivi par le Norvégien Filip Ingebrigtsen (3:33.40) et le Djiboutien Ayanleh Souleiman (3:33.42).

Au 3000 m steeples, alors qu'on attendait un duel entre Conseslus Kipruto et Soufiane El Bakkali, c'est un autre Kényan Kigen Benjamin qui s'est imposé, au moment où le jeune Marocain de 22 ans a fini 3ème.

Auteur d'un chrono de 08min06sec19/100à, Kigen a devancé l'Ethiopien Byo Chala (08:07.27). El Bakkali, médaillé d'or au Jeux méditerranéens Tarragone-2018, a franchi la ligne d'arrivée en 08:09.58.

La grande déception de cette course était signée Conseslus Kipruto. Champion olympique Rio-2016 et du monde Londres-2017, le Kényan n'a fini qu'à la 12è place.

Par ailleurs, la Burundaise Francine Niyonsaba s'est adjugé l'or du 800m, alors que la Marocaine Rababe Arafi a fini troisième.

Double championne du monde en salle (2016 à Portland et 2018 à Birmingham) et vice-championne olympique Rio-2016 et du monde Londres-2017, Niyonsaba a bouclé les 800m en 1min57sec90/100è. Pour sa part, Arafi, double médaillée d'or aux Jeux méditerranéens Tarragone-2018 (800m et 1500m) a fini avec un chrono de 1:58.84.

"Cette année a été exceptionnelle", s'est félicitée la Marocaine de 27 ans, ajoutant qu'elle est satisfaite d’avoir décroché la troisième place derrière des athlètes de renom et battu son propre record.

La deuxième place a été décrochée par la Jamaïcaine Natoya Goule (1:58.33).

Sans surprise, l'Américain Christian Coleman a décroché le 100m réalisant un chrono de 9sec98/100è, suivi par ses deux compatriotes Ronnie Baker (9.98) et Noah Lyles (9.99).

Quant à l'athlète jamaïcain Akeem Bloomfield, il a remporté l'épreuve du 400m avec un chrono de 44sec33/100è, soit un nouveau record du Meeting.

Au podium, il a devancé le triple champion d'Asie et vice-champion du monde en salle en 2016 à Portland, le Qatarien Abdalelah Haroun (44.69) et le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.79).

Au concours du saut à la perche, la victoire est revenue à l'Américain Sam Kendricks qui a franchi une barre dressée à 5,86m, battant ainsi le record du Meeting. Il a devancé le Polonais Paweł Wojciechowski (5,80) et l'athlète d'origine russe Timur Morgunov (athlète neutre) (5,80).

La Bulgare Mirela Demireva a décroché l'or de saut en hauteur avec un saut mesuré à 1,94m dès le premier essai. Demireva a devancé l’Ukrainienne Yuliya Levchenko qui a atteint la même hauteur, mais jusqu'au deuxième saut. La troisième place est revenue à l'athlète d'origine russe Mariya Lasitskene (athlète neutre) avec un saut 1,90.