​Mediafinance obtient la norme “ISAE 3402 Type 2”

La filiale dédiée aux services "Titres" du Groupe BCP, Mediafinance, vient d'obtenir la norme "ISAE 3402 Type 2" (International standard on assurance engagements 3402) pour la conformité de l'ensemble de son dispositif de contrôle interne, annonce mardi le groupe bancaire.

Décernée par le cabinet indépendant Mazars après un audit approfondi, la norme "ISAE 3402 Type 2" atteste de l’efficacité du dispositif de contrôle interne de Mediafinance. Elle est obtenue un an après avoir été reconnue "ISAE 3402 Type 1", indique un communiqué de la BCP.

En franchissant avec succès ce deuxième palier, Mediafinance devient le premier acteur de l’activité "Titres" au Maroc à offrir à ses clients l’assurance d’un processus de fonctionnement fiable et exigeant en matière de prestations de services, rapporte la MAP.

Pour rappel, la certification ISAE 3402 est une norme publiée par l’IAASB (International auditing and assurance standards board) visant à mesurer la pertinence et l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place dans l’objectif d’offrir aux clients ainsi qu’à leurs auditeurs la garantie d’un environnement de travail sécurisé et d’un dispositif de contrôle interne robuste.

Cette reconnaissance illustre la volonté du management de la filiale d’optimiser régulièrement ses dispositifs de contrôle selon les meilleures pratiques internationales et traduit également son engagement continu en matière de politique de qualité et de maîtrise des risques, selon la même source.

Créée en 1994, Mediafinance, qui est une "securities services bank" totalement dédiée aux métiers "Titres", a pour objectif de servir une clientèle marocaine et étrangère constituée d’institutionnels, de sociétés de gestion d’actifs, de banques, d’infrastructures de marchés et de brokers.