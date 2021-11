​Marché actions: La PDR en hausse de 0,5 point à fin octobre

La prime de risque (PDR) du marché actions, en se basant sur la méthode du sondage, ressort en hausse de 0,5 point (pt) pour se situer à 6,1% à fin octobre 2021, contre 5,6% à fin mai 2021, selon Attijari Global Research (AGR). "La prime de risque par sondage affiche une hausse de 0,5 pt passant de 5,6% en mai 2021 à 6,1% en octobre 2021", relève AGR dans son "Research report Strategy" du mois de novembre 2021. Dans ces conditions, l’exigence de rentabilité annuelle des investisseurs envers le marché actions s’apprécie à 8,5% et ce, pour un horizon de placement supérieur à 5 ans, relève la même source. "A l’analyse des différents résultats obtenus et sur la base de notre propre appréciation, nous maintenons notre choix pour la méthode du sondage. Nous estimons que celle-ci reflète au mieux les attentes des investisseurs, particulièrement dans un contexte de taux bas au Maroc et de hausse significative des niveaux de valorisation du marché. Au final, la méthode du sondage nous semble la plus réaliste et ce, en comparaison aux autres approches", notent les analystes d'AGR dans le rapport. Et de préciser que les analystes de la filiale d'Attijariwafa Bank ont utilisé trois méthodes pour le calcul de la PDR, à savoir la PDR historique, la PDR prospective et la PDR par sondage, rapporte la MAP. Ainsi, la PDR historique enregistre, quant à elle, une baisse de -0,4 pt, passant de 5,8% en mai 2021 à 5,4% en octobre 2021, relève AGR, qui précise que cette évolution est justifiée par le réajustement de la rentabilité moyenne de l’indice Masi sur un horizon de 15 ans, passant de 10,5% à 10,1%. Sur la même période, le rendement moyen des bons de Trésor (BDT) 10 ans se stabilise à 4,7%. La PDR prospective ressort, pour sa part, à 7,8% en octobre 2021, en hausse de 1,9 pt par rapport à mai 2021. "Cette résultante tient compte des nouvelles prévisions de croissance post-Covid durant la période 2021-2023", note le rapport. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des bénéfices récurrents des sociétés cotées croîtrait de 5% sur la période étudiée. "A horizon long terme, nous retenons un TCAM normatif de 3% justifié par le profil mature des grandes capitalisations", selon les estimations des analystes d'AGR.