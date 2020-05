​Les six grands principes de la doctrine d'intervention de la CGEM

La par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a présenté sa proposition de Plan de Relance de l’économie nationale lors de la 8ème réunion du Comité de Veille Économique (CVE), tenue le 21 mai dernier.

Ce Plan de Relance qui se veut intégré, massif, cohérent et équilibré entre l’État, le secteur privé et le citoyen, est l’aboutissement d’un chantier de concertation lancé par la CGEM auprès de l’ensemble de sa Gouvernance - Membres du Bureau, Fédérations, CGEM Régions, Groupe Parlementaire et Commissions, a souligné la confédération précisant que sa proposition et celles des Départements ministériels seront approfondies davantage, en perspective de la Loi de Finances rectificative et d’un Pacte pour la relance économique et de l’emploi.

Voici les six grands principes de la doctrine d'intervention énuméré par la CGEM dans le document sur sa proposition globale concernant le plan de relance économique:

1. Relance décisive de l'économie par une action simultanée sur le maintien de l'offre (éviter les faillites en cascade) et une stimulation de la demande nationale et internationale.

2. Des mécanismes communs à l’ensemble de l’économie mais avec la différenciation des paramètres d’intensité et de durée selon les secteurs.

3. Intervention sur le tissu d’acteurs en deux étapes dont les durées sont à calibrer en fonction des secteurs:

• Réduction des pertes/charges fixes sur une période correspondant à la chute drastique de la demande

• Support à la reprise par du financement long terme avec délais de grâce, conditionné à du maintien de l’emploi formel, permettant de répartir les pertes sur la durée et les partager entre l’État, l’Entreprise et les salariés.

4. Focalisation des mécanismes de reprise sur les entreprises solvables avant la crise.

5. Utilisation de la conjoncture exceptionnelle pour formaliser l’économie et étendre le modèle social (notamment en termes de couverture maladie). Conditionnement de tout support à la formalisation (contribution de chacun selon ses capacités).

6. Accompagnement des acteurs pour positionner l’économie marocaine dans le monde de l’après Covid-19:

• Offre Maroc de relocalisation pour les chaînes de valeur internationales et promotion du Made in Morocco.

• Promotion de l’investissement répondant aux mutations sectorielles (nouveaux secteurs porteurs, nouveaux modes de consommation…).