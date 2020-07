​Les médias palestiniens se félicitent de l’initiative du Premier secrétaire de l’USFP

La visite du Premier secrétaire, Driss Lachguar, à l’ambassadeur de l’Etat de Palestine auprès du Royaume du Maroc, Jamal Al-Shobaki, pour lui faire part du soutien de l’USFP et de sa position qui condamne vigoureusement la décision de l’entité sioniste d’annexer des territoires de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, a été vivement saluée par les médias palestiniens à l'image de l’Agence de presse palestinienne WAFA.

«Lors de cette rencontre, le Premier secrétaire de l’USFP a mis l’accent sur le rôle historique et vital du Royaume du Maroc, sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, et ses efforts inlassables pour parvenir à une solution pacifique, juste, durable et globale du conflit arabo-israélien, en établissant un Etat palestinien indépendant avec Al Qods comme capitale», écrit l’Agence de presse palestinienne. «Driss Lachguar a saisi cette occasion pour rappeler son soutien à la cause palestinienne et sa défense des droits légitimes du peuple palestinien dans tous les forums internationaux, avant d’annoncer le lancement d'une campagne à grande échelle pour soutenir l'appel de la Palestine aux peuples et aux pays du monde. De même il a souligné l’implication de toute la famille ittihadie dans la signature d’une pétition soutenant l’appel palestinien», ajoute l’Agence WAFA qui annonce la tenue d’une conférence nationale réunissant des dirigeants de différents partis marocains, des représentants de divers syndicats et l'ambassadeur Al-Shobaki, pour discuter de la décision de l’entité sioniste et des moyens d'y faire face au niveau africain et international. Ladite conférence, rappelle WAFA, se tiendra via la technologie de visioconférence à cause des restrictions liées à la crise sanitaire.

De leur côté, nos confrères du site d’information «Alwatanvoice.com» ont tenu à souligner que Driss Lachguar n’a pas manqué de saluer la vague de solidarité internationale et régionale qui pourrait, selon lui, faire pression sur l'entité sioniste et l'obliger à revenir sur cette décision dangereuse. «Le Premier secrétaire de l’USFP a également précisé que cette démarche imprudente et hasardeuse de l'entité sioniste reflète son mépris total de la volonté internationale et des efforts de paix et constitue une grave violation des résolutions et traités des Nations unies», lit-on dans l’article d’«Alwatanvoice».

Le site d’information palestinien évoque, par ailleurs, «les vifs remerciements de l’ambassadeur pour l’initiative de l’USFP dans ces circonstances historiques difficiles», louant les positions fermes du Royaume du Maroc et les positions de Sa Majesté le Roi, président du Comité Al Qods, avant de rappeler qu’au cours de cette rencontre, Jamal Al-Shobaki a fait part à la délégation de l’USFP des derniers développements de la question palestinienne et des diverses actions que l'Autorité palestinienne avait lancées pour mobiliser le soutien international afin de faire face à la politique coloniale israélienne.