​Les assureurs annoncent une réduction sur la prime auto à partir de juin prochain

Les assureurs ont décidé d’offrir une réduction de plus de 500 millions de dirhams sur les primes d’assurance automobile, correspondant à un réajustement exceptionnel induit par la baisse de la sinistralité relative aux deux mois de confinement.

En effet, plus de deux semaines après avoir pris la décision de proroger les contrats d’assurance automobile arrivés à échéance entre le 20 mars et le 30 avril 2020, pour permettre aux assurés de les renouveler selon un délai exceptionnellement large fixé au 30 avril dernier, la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) a annoncé que l’ensemble de ses membres « ont pris la décision de faire bénéficier leurs clients disposant d’une assurance automobile d’un rabais de prime ».

Cette réduction pourrait atteindre, « pour un contrat annuel, 30% de la portion de prime RC automobile et garanties annexes couvrant les deux mois de confinement », a-t-elle indiqué.

« Bien que l’impact de la baisse de la sinistralité ne puisse être évalué qu’à la clôture de l’exercice en cours, les membre de la FMSAR ont décidé d’anticiper la mesure et en faire bénéficier l’ensemble de leurs assurés personnes physiques quelles que soient la nature et la catégorie de leurs véhicules », a souligné la FMSAR dans un communiqué rendu public mardi 12 mai dernier.

Soulignons que « ce rabais de prime sera octroyé au moment du renouvellement entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 à la seule condition que le véhicule ait été assuré pendant la durée du confinement », ont précisé les assureurs.

Il est à rappeler que la nouvelle disposition intervient après un ensemble de mesures prises par les entreprises d’assurances dans le but de faciliter le quotidien de la clientèle et d’alléger leurs charges financières face à la crise sanitaire induite par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Parmi les mesures les plus significatives prises par la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance : la contribution massive des entreprises d’assurances directement et/ou indirectement via les groupes auxquels elles appartiennent au Fonds Covid-19 créé par Sa Majesté le Roi ; la prise en charge des intérêts des prêts accordés par les banques aux auto-entrepreneurs et la couverture par les assurances Santé des soins liés au Covid-19 bien que les pandémies soient exclues par les contrats.

« L’ensemble de ces mesures placent le secteur de l’assurance parmi ceux qui contribuent fortement à l’effort collectif pour surmonter cette crise sans précédent », a relevé la Fédération qui en énumère d’autres dans son communiqué.

A savoir : la couverture par les contrats Accidents du travail du télétravail (lorsqu’il est autorisé par l’employeur à l’exclusion des accidents ménagers) ; l’accord pour que les assurances décès-emprunteur suivent le même sort que les moratoires sur les crédits offerts par les banques et la prise en charge par les sociétés d’assistance des frais d’inhumation de nos ressortissants bloqués à l’étranger même dans le cas où les pandémies sont exclues des contrats.

Sans oublier l’activation de lignes de crédits à taux bonifiés par les entreprises d’assurances au profit de leurs agents généraux et des courtiers d’assurance visant à couvrir l’équivalent de trois mois de frais généraux.

A toutes ces mesures, s’ajoutent évidement les initiatives propres à chacune des entreprises membres, a également souligné la FMSAR de même source.