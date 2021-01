​Les OPCVM s’accaparent 35% du volume transactionnel des actions au troisième trimestre 2020

Les OPCVM s’accaparent 35% du volume transactionnel des actions sur le marché central durant le troisième trimestre de 2020, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette catégorie devance significativement celle des personnes morales étrangères qui concentre 23% des parts, fait savoir l’AMMC dans sa revue du Marché des capitaux, ajoutant qu’à parts égales les personnes physiques et morales marocaines ont drainé 19%. En termes d’évolution, les personnes physiques marocaines ont vu leur poids s’apprécier de 10 points, passant de 9% au T3- 2019 à 19% au T3-2020, souligne la même source. La part des personnes morales étrangères a progressé, quant à elle, de 5 points (de 18% à 23%), tandis que les OPCVM ont reculé de 10 points de pourcentage en glissement annuel, passant de 45% au T3-2019 à 35% au T3-2020, rapporte la MAP. Par ailleurs, l’AMMC indique qu’au cours du troisième trimestre 2020, les investisseurs se sont davantage positionnés à la vente. Les souscriptions en OPCVM se sont établies à 229,5 milliards de dirhams (MMDH) et les rachats se sont élevés à 233,7 (MMDH), soit une décollecte nette de 4,12 MMDH. En termes de position nette, les OPCVM obligataires ont affiché les décollectes les plus importantes avec des rachats dépassant les souscriptions de 4 milliards pour les OPCVM de type “OMLT” et de 2,9 MMDH pour les OPCVM de type “OCT”. A l’inverse, les OPCVM “monétaire” ont enregistré une collecte nette de l’ordre de 2,3 MMDH. Sur un autre volet, la revue fait ressortir que la capitalisation des valeurs conservées par Maroclear à fin juin 2020 s’est élevée à 1.842 MMDH, contre 1.804 MMDH en glissement annuel, soit une hausse de 2,11%. Cette évolution est due à l’appréciation de 7% de l’encours des bons du Trésor, passant de 558,2 MMDH à fin juin 2019 à 597,2 MMDH à fin juin 2020 et à l’augmentation de 6,5% de l’encours des OPCVM qui a atteint 469,2 MMDH à fin juin 2020