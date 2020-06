​Le satisfecit de l'Université Mohammed V

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5R) a mené une enquête auprès de ses étudiants et ses enseignants entre le 23 avril et le 16 mai 2020, afin de mesurer leur niveau de satisfaction et d’adaptation par rapport au dispositif d’enseignement à distance. Ce dernier a été adopté dans le cadre de la continuité pédagogique suite à la décision du ministère de tutelle d’arrêter les cours en présentiel depuis le 16 mars 2020. Cette étude s’est fondée sur deux enquêtes simultanées réalisées à travers deux questionnaires administrés à distance auprès de 8355 étudiants et 571 enseignants appartenant aux différents établissements de l’Université.

La remontée des réponses des enquêtés laisse ainsi apparaître qu’environ 71% des étudiants sont au moins plutôt satisfaits du dispositif, contre 29% des insatisfaits. Plus de 8 sur 10 enseignants sont au moins plutôt satisfaits, alors que moins de 16% d’entre eux sont insatisfaits.

Dans ce sens, plus de 70% des étudiants affirment qu’ils n’ont jamais utilisé l’enseignement à distance auparavant, chose qui engendre des problèmes d’adaptation. De même, 72% des enseignants interrogés confirment qu’ils n’ont jamais utilisé l’enseignement à distance comme mode d’enseignement avant le confinement. Par ailleurs, 24% des enseignants questionnés affirment qu’ils ont bénéficié d’un accompagnement à distance relatif à l’utilisation des outils et plateformes d’enseignement à distance. 34% des enseignants affirment également qu’ils ont bénéficié d’un accompagnement direct de la part de leurs établissements et ce via des enregistrements vidéo de leurs cours. Concernant les outils de travail, presque 90% des enseignants confirment qu’ils ont accès aux outils nécessaires d’enseignement à distance (adresses institutionnelles, plateformes institutionnelles, contacts des étudiants, etc.).

On note que 7 étudiants sur 10 estiment que les plateformes d’enseignement à distance mises en place par l’Université (G-Suite, Microsoft, Moodle) sont faciles à utiliser alors que le reste qualifie l’utilisation de ces dernières de difficile voire très difficile.

Du côté des enseignants, presque 64% utilisent seulement les deux plateformes institutionnelles (G-suite et Microsoft), environ 20% combinent ces dernières à d’autres plateformes ou aux réseaux sociaux, alors que le reste utilise seulement des plateformes autres qu’institutionnelles.

L’enquête a montré que 7 étudiants enquêtés sur 10 consultent régulièrement les ressources pédagogiques mises en ligne par les enseignants pendant la période de continuité pédagogique à distance. Le reste est réparti entre ceux qui consultent rarement (26,64%) et ceux qui n’ont jamais consulté (3,94%).

Par ailleurs, plus de 72% des étudiants enquêtés confirment que leurs enseignants ont organisé des visioconférences directes pendant la période de confinement. Lesdites visioconférences ont été organisées à hauteur de 74% sur des plateformes interactives institutionnelles (Google Meet et Microsoft Teams), le reste est organisé sur d’autres plateformes (Zoom, Facebook, YouTube, etc). Les réponses des étudiants interrogés révèlent que depuis le début du confinement, chaque étudiant a suivi en moyenne 25 visioconférences, soit presque 1 visioconférence tous les deux jours. La durée moyenne de suivi de chaque séance « live » est de 82 min (plus d’une heure et 20) par séance. Du côté des enseigants, plus de 68% des enseigants confirment qu’ils interagissent avec leurs étudiants pendant la période de confinement en organisant en moyenne 7 visoconférences par module d’une durée moyenne de 78 min (presque 1h20) par séance. Et ce principalement via des plateformes institutionnelles (G-suite et Microsoft) à hauteur de 80%, le reste via Zoom ou d’autres plateformes ou réseaux sociaux.

A l’issue de l’enquête opérée auprès des étudiants, 78% d’entre eux confirment qu’ils ont rencontré des difficultés pour suivre leurs cours. Ces difficultés se rattachent principalement à la communication et l’interaction (47%) et à la logistique (34%). Il convient de noter, également, dans ce sens que les étudiants déclarent que 46% des cours sont interactifs et compréhensibles. Il importe de signaler aussi qu’environ 93% des étudiants questionnés suivent leurs cours à distance via Smartphones ou ordinateurs. Ils affirment, également, qu’ils sont connectés à Internet à hauteur de 95% (via wifi et/ou Ethernet 59,3% et 3/4G 35,5%).

Par ailleurs, plus de 64% des enseignants estiment que la qualité et la stabilité de la connexion constituent un frein majeur à l’efficacité de l’enseignement à distance pendant cette période de confinement. Ce qui impacte négativement l’interactivité des étudiants (avis partagé par 62,7% des enseignants enquêtés). A cela, s’ajoute la difficulté de faire des travaux dirigés ou pratiques selon les disciplines (avis de 66,4% des enseignants questionnés). En dernier lieu, presque 75% des enseignants constituant l’échantillon de cette étude affirment que la préparation des cours à distance nécessite davantage de temps par rapport aux cours en présentiel afin de présenter des contenus pédagogiques respectant les normes de qualité requises.

Dans ce sens, environ 87% des enseignants interrogés affirment que l’enseignement à distance est adapté aux exposés et cours théoriques. Alors que presque 45% sont convaincus que ce mode d’enseignement peut être utilisé aussi pour assurer des travaux dirigés et des cas d’application. Toutefois, seulement 22% des enseignants estiment qu’il peut être déployé pour faire des travaux pratiques et des simulations.

Plus de 8 enseignants sur 10 sont convaincus que l’enseignement à distance peut faire un complément à l’enseignement en présentiel. Par ailleurs, 87% des enseignants interrogés comptent intégrer davantage des cours à distance dans leurs enseignements futurs. Dans le même cadre, plus de 75% des enseignants interrogés souhaitent bénéficier de sessions de formation et d’accompagnement sur l’utilisation des plateformes d’enseignement à distance.