​Le patrimoine financier des ménages s'élève à 833 MMDH à fin 2019

L'établissement de paiement agréé Bank Al-Maghrib (BAM), Cash Plus, offre désormais la possibilité à ses clients d'ouvrir un compte de paiement via agence ou mobile, rapidement et en toute sécurité.

Ce compte est gratuit, sans possibilité de découvert et permet notamment de recevoir des virements, réaliser des transactions, acheter une recharge et payer une facture, en agence ou sur l'application mobile Cash Plus Mobile Wallet, indique l'opérateur du transfert d'argent au Maroc dans un communiqué.

D'ailleurs, l'application Cash Plus Mobile dispose d'une M-Wallet qui est liée au compte Cash Plus et assure sa gestion de manière simple et rapide. Grâce à cette application, les clients peuvent effectuer toutes les opérations de transfert ou de paiement 24h/7j sans se déplacer en agence, rapporte la MAP.

En outre, Cash Plus propose sa carte multifonction, rechargeable depuis le compte de paiement Cash Plus, ajoute la même source, notant que les clients peuvent effectuer les différents paiements chez des commerçants physiques ou e-commerçants, retraits dans les agences Cash Plus ou dans les guichets automatiques de toutes les banques au Maroc. La carte peut être récupérée instantanément des agences Cash Plus.

Le compte Cash Plus propose 3 niveaux, à savoir un compte plafonné à 200 MAD (niveau 1), un compte plafonné à 5.000 MAD (niveau 2) et un compte plafonné à 20.000 MAD (niveau 3). L'ouverture du compte de 1er niveau peut se faire en agence ou via application mobile, alors que les comptes plafonnés à 5.000 MAD et 20.000 MAD sont ouverts uniquement en agence.

Cash Plus a obtenu l'agrément de BAM pour l'exercice des activités d'établissement de paiement, à savoir l'ouverture de comptes de paiement et l'émission de moyens de paiement adossés à ces comptes. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière et de généralisation des solutions de paiement, initiée par BAM et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).