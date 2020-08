​Le commerce international des biens de la zone euro enregistre un excédent de 21,2 milliards d’euros

En juin 2020, les mesures du confinement liées au Covid-19 largement mises en place par les Etats membres ont continué à avoir un impact significatif sur le commerce international de biens, bien qu'il y ait des signes d'amélioration par rapport au mois précédent.

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 170,3 milliards d’euros en juin 2020, en baisse de 10,0% par rapport à juin 2019 (189,3 mrds). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 149,1 mrds d’euros, en baisse de 12,2% par rapport à juin 2019 (169,9 mrds).

En conséquence, la zone euro a enregistré en juin 2020 un excédent de 21,2 mrds d’euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +19,4 mrds en juin 2019. Le commerce intra-zone euro s’est établi à 150,6 mrds d’euros en juin 2020, en baisse de 7,3% par rapport à juin 2019

Sur la période allant de janvier à juin 2020, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 1.015,0 mrds d’euros (une baisse de 12,7% par rapport à janvier-juin 2019) et les importations à 929,0 mrds (une baisse de 12,9% par rapport à janvier-juin 2019). En conséquence, la zone euro a enregistré un excédent de 85,9 mrds d’euros, contre +95,8 mrds en janvier-juin 2019. Les échanges intra-zone euro se sont élevés à 868,8 mrds d'euros en janvier-juin 2020, en baisse de 13,6% par rapport à janvier-juin 2019.

Selon les premières estimations, les exportations de biens extra-UE se sont établies à 154,4 mrds d’euros en juin 2020, en baisse de 9,6% par rapport à juin 2019 (170,8 mrds). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 133,7 mrds d’euros, en baisse de 12,8% par rapport à juin 2019 (153,3 mrds).

En conséquence, l’UE a enregistré en juin 2020 un excédent de 20,7 mrds d’euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, comparé à +17,5 mrds en juin 2019. Le commerce intra-UE s’est élevé à 235,4 mrds d’euros en juin 2020, en baisse de 6,4% par rapport à juin 2019.

Sur la période allant de janvier à juin 2020, les exportations de biens extra-UE se sont élevées à 921,6 mrds d’euros (une baisse de 12,4% par rapport à janvier-juin 2019) et les importations à 847,5 mrds (en baisse de 12,6% par rapport à janvier-juin 2019). En conséquence, l’UE a enregistré un excédent de 74,1 mrds d’euros, comparé à +81,5 mrds en janvier-juin 2019. Les échanges intra-UE se sont élevés à 1.360,4 mrds d'euros en janvier-juin 2020, en baisse de 12,7% par rapport à janvier-juin 2019.

Il y a des signes d'amélioration par rapport aux résultats observés pour mai et avril 2020. Les baisses sur la comparaison d'une année à l'autre sont moins fortes en juin 2020 et quelques hausses supplémentaires sont enregistrées.

En juin 2020 par rapport à juin 2019, les exportations extra-UE de biens ont diminué pour 19 Etats membres, avec les baisses les plus grandes observées à Malte (-25,9%), en France (-25,3%) et en Roumanie (-23,3%). Pour huit Etats membres, les exportations de biens ont augmenté. Les hausses les plus élevées ont été enregistrées en Estonie (+18,1%) et en Slovénie (+11,6%).

En ce qui concerne les importations extra-UE, le tableau est similaire: En juin 2020 par rapport à juin 2019, 22 Etats membres ont enregistré des baisses, dont quatorze dépassaient 10%. Les baisses globales les plus élevées ont été observées à Malte (-48,7%) et au Portugal (-33,5%). Parmi les cinq Etats membres où les importations ont augmenté, la Croatie (+24,7%) a enregistré la plus forte augmentation.