​Le Raja s’offre le MCO et remet la pression sur le Wydad en déplacement à Berkane

Le Raja est parvenu, samedi au stade Père Jégo à Casablanca, en prologue de la 28ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, à surclasser le Mouloudia d’Oujda sur le score étriqué de deux buts à un.

Une affiche qui a tenu toutes ses promesses au grand bonheur du public qui s’est déplacé en grand nombre en cette soirée ramadanesque. Et ce sont les visiteurs qui ont trouvé le chemin des filets en premier à la 50ème minute de jeu par l’entremise du Brésilien Tavares Da Siva mais ce n’était que partie remise. Mohcine Iajour, fidèle à lui-même, a réussi un joli doublé aux 64 et 79è, confortant par là même son statut de goleador du championnat avec 18 réalisations, sans omettre qu’il s’agit du 100ème but de la saison des Verts, toutes compétitions confondues.

Grâce à cette victoire, le Raja, qui vient de prolonger d’un an le contrat de son entraîneur français Patrice Carteron, a porté son capital points à 52, remettant davantage de pression sur le Wydad qui cumule 54 unités mais avec deux matches en moins.

Le premier est prévu ce soir à partir de 22 heures face à la RSB au stade municipal de Berkane. Une partie que les Rouges sont tenus de bien négocier devant un adversaire apparemment beaucoup plus préoccupé par sa prochaine sortie continentale, finale aller de la Coupe de la CAF contre le Zamalek, le 19 courant, que par ce match de l’exercice local.

Quant à la seconde rencontre du Wydad, ça sera face à l’OCK ce jeudi en nocturne au stade Père Jégo, et ce pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat.

Outre la confrontation RSB-WAC, la soirée de lundi verra la programmation des autres matches comptant pour cette journée. Les regards seront braqués particulièrement sur les trois mal barrés, le CRA (23 pts), le KACM (26 pts), le MAT (28 pts) et dans une moindre mesure l’ASFAR (31 pts) qui joueront leur survie dans la cour des grands.

Et ça ne sera pas gagné d’avance pour eux devant des adversaires qui aspirent toujours à décrocher une troisième place qualificative pour une participation en Coupe de la Confédération, sachant que même une quatrième pourrait déboucher sur un ticket continental dans la mesure où le vainqueur de la Coupe du Trône, édition 2019, ne sera connu qu’une fois les péripéties de la C2 seront déjà entamées.

Pour les matches, il y aura le CRA et le KACM qui croiseront le fer dans leurs bases respectives avec le DHJ et le CAYB, au moment où le MAT sera attendu de pied ferme du côté du Grand stade d’Agadir par le Hassania local. Pour l’ASFAR, elle doit absolument arrêter les dégâts en accueillant le RCOZ non encore tiré d’affaires en étant 11ème en compagnie de l’OCK avec un total de 32 points.

A propos de l’équipe khouribguie, elle sera à la rude épreuve du FUS (13ème avec 33 pts). Autrement dit, un match qui verra son vainqueur fuir pour de bon la zone de turbulences.

Pour rappel, l’unique rencontre dominicale devait mettre aux prises au Grand stade de Tanger l’IRT avec l’OCS, deux prétendants à la troisième marche du podium.