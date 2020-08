​Le PNB du Fonds d'équipement communal s’est accru de 11% au premier semestre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 17 au 19 août 2020 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant respectivement 0,42% et 0,44%.

Au terme de cette semaine écourtée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 10.265,78 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé à 8.344,42 points. Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -15,66% et -15,88%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,26% à 9.173,24 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,29% à 8.825,65 points, rapporte la MAP.

Concernant l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a abandonné 0,14% à 784,31 points.

Au niveau de la physionomie, seulement 21 valeurs sur les 75 de la cote ont terminé les trois séances de la semaine dans le vert, contre 25 dans le rouge, tandis que les 29 autres valeurs sont restées inchangées.

Sur le plan sectoriel, la plus forte baisse de la période a été accusée par l'indice des "Sociétés de Portefeuilles-Holdings" avec -4%, miné par Delta Holding (-4,03%), alors que le secteur des "Boissons" a cédé 3,26%, affaibli par Société des Boissons du Maroc (-3,97%).

Parmi les baisses de la semaine figurent également les secteurs "Electricité" (-2,05%), "Assurances" (-1,86%), "Sociétés de Placement immobilier" (-1,86%) et "Banques" (-0,83%).

A l'opposé, le secteur des "Ingénieries & Biens d'équipement industriels" a affiché la plus forte hausse avec +8,96%, alors que les secteurs "Loisirs et Hôtels" et "Mines" ont pris respectivement 3,83% et 3,61%.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 530,19 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global d'échanges a atteint 210,89 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 205,63 MDH réalisé sur le marché central.

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de Delattre Levivier Maroc (+12,44% à 36,43 DH), Managem (+5,87% à 974 DH), SMI (+5,61% à 2.485 DH), IB Maroc.com (+5,45% à 29 DH) et Colorado (+4% à 49,43 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances (-4,84% à 31,09 DH), Lesieur Cristal (-4,3% à 143,55 DH), Delta Holding (-4,03% à 31,19 DH), Société des Boissons du Maroc (-3,97% à 2.347 DH) et CIH (-3,85% à 250 DH).

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Cosumar, BCP, Itissalat Al-Maghrib, Label Vie et Attijariwafa Bank avec des parts respectives de 51,18%, 9,53%, 9,20%, 6,13%, et 5,66%.