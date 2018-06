​Le CRT veut booster le tourisme dans la région de Tanger : Présentation du plan d’action 2018

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a présenté, récemment à Tanger, son plan d’action au titre de l’année 2018 pour booster le développement du secteur dans la région.

Avec l’appui du Conseil de la région, le CRT procédera à la création de points d’information touristiques dans les villes de Tanger, M’diq, Fnideq, Al Hoceima, Assilah et de Chefchaouen pour l’orientation et l’assistance du touriste, ainsi qu’à l’organisation de fam trip et de press trip qui viseraient les marchés porteurs au profit des destinations touristiques de la région, laquelle compte près de 289 unités hôtelières, soit 22.550 lits, dont l’essentiel se trouve à Tanger qui s’accapare quelque 50% de la capacité d’hébergement régionale, rapporte la MAP.

Il prévoit également de créer des circuits touristiques régionaux, de confectionner des outils de promotion régionaux et de soutenir les événements à valeur ajoutée touristique. Il ambitionne d’œuvrer pour la consolidation du produit touristique de la ville d’Al Hoceima en créant une offre de tourisme balnéaire et actif à même de drainer un tourisme qualitatif et quantitatif, l’organisation de la bourse régionale du tourisme et la participation aux activités de la région.

En collaboration avec la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le cadre du comité local du tourisme de Tanger, le CRT va œuvrer durant l’année en cours pour la finalisation de la mise à niveau des guides et la création d’un portail web de réservations, ainsi que pour la résolution du problème des locaux sanitaires réservés aux touristes en adoptant une approche inspirée de l’économie collaborative et un benchmarking à l’international.

Le Conseil ambitionne également de créer un “Guide pour le shopping d’artisanat”, un Comité régional de l’industrie cinématographique et une application mobile des lieux touristiques avec la géolocalisation, en plus du renouvellement et du renforcement des circuits thématiques dans la capitale du Détroit, la création d’événementiels touristiques et l’ouverture de nouveaux musées et lieux d’animation culturelle.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), le CRT aspire notamment à mener une campagne de tourisme interne, à assurer la maintenance et la mise à jour de son site web et l’animation de ses réseaux sociaux et à développer un programme spécial pour la ville d’Al Hoceima, en plus de l’édition de la carte régionale, des plans des villes et des brochures de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la participation aux salons, foires et manifestations sportives et la création d’une convention du bureau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.