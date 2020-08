​Le CRI de Casablanca-Settat planche sur la relance économique

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Casablanca-Settat a tenu, récemment, des ateliers thématiques pour discuter de la relance dans ce territoire, dans le cadre des travaux du Comité régional de veille économique (CRVE).

A cet effet, et dans l'optique de faire contribuer un large éventail d’acteurs locaux, des commissions sectorielles au nombre de huit ont été mises en place pour faire appel à l’intelligence collective, afin de mieux penser les actions à déployer à court et à moyen termes, visant une relance économique régionale dans les meilleures conditions, indique le CRI dans un communiqué.

Il s’agit des secteurs suivants : Tourisme, artisanat et économie sociale et solidaire, industrie, commerce, industries créatives et culturelles, agriculture et pêche, BTP et incitations, promotion et développement des investissements, rapporte la MAP.

Lesdits groupes ont pour rôle de réfléchir, d’analyser, de concevoir des idées et des outils répondant aux différents défis et exigences de la région, et englobant toutes les préoccupations de l’entreprise, dans une optique de relance économique prospère.

Les 8 groupes de travail thématiques disposent chacun d’un chef de file, à qui incombe la tâche de l’animation et la coordination du travail du groupe.

Le Centre régional d’investissement a misé sur ces workshops pour synthétiser et structurer l’ensemble des réponses et des recommandations par les huit groupes de travail, tout en impliquant des analystes et des spécialistes en la matière.

La synthèse des réflexions menées au cours des travaux des groupes est restituée au Comité régional de veille économique, qui suite à une analyse approfondie et une consultation avec les différentes parties prenantes, doit aboutir à la mise à jour des recommandations nécessaires pour la relance des secteurs les plus impactés par la crise.

Créé sous l'impulsion et la présidence du wali de la région, le CRVE est une instance de réflexion et une force de proposition qui a pour objectif de proposer et de déployer des mesures réalistes et réalisables pour venir en aide aux secteurs les plus impactés par la crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).