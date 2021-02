​Label Vie améliore son résultat net en 2020

Le résultat net de Label Vie au titre de l’année 2020 s’est élevé à 338 millions de dirhams (MDH), en hausse de 6% par rapport à l’année précédente. Le résultat courant s’est établi à cette date à 524 MDH, en progression de 19%, indique Label Vie dans un communiqué sur ses résultats annuels, faisant remarquer que les charges non courantes concernent essentiellement les dépenses réalisées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire d’un montant de 73 MDH, rapporte la MAP. Le résultat financier est passé, quant à lui, de -25,6 MDH en 2019 à -16,4 MDH en 2020, soit une amélioration en valeur de 9 MDH et de 0,11 point en termes de ratio sur ventes. Cela s’explique par l’amélioration des coûts d’endettement et le ralentissement du niveau d’investissement du fait de la crise sanitaire. S’agissant de l’excédent brut d’exploitation, il s’est établi à 910 MDH, en progression de 15% par rapport à 2019. Cette augmentation de l’EBE concerne tous les segments d’activité et s’explique par la bonne maîtrise de l’ensemble des paramètres d’activité. Durant l’année 2020, le Groupe Label Vie a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 11,012 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 6% par rapport à 2019, fait savoir le communiqué, notant que cette progression confirme la résilience du groupe dans un contexte de crise exceptionnelle et concerne l’ensemble de ses segments d’activité. Dans le détail, le segment des supermarchés Carrefour Market a enregistré une progression de +12% du total de ses ventes par rapport à l’exercice 2019. Le segment des hypermarchés Carrefour a affiché, quant à lui, une hausse de +13% de ses ventes, et le segment de l’hyper cash Atacadao a enregistré, de son côté, une progression de 1% “malgré l’impact important de la crise sanitaire sur une partie importante de sa clientèle opérant notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration”. Par ailleurs, le communiqué souligne que, conformément à sa politique de distribution des dividendes, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 60 dirhams par action au titre de l’exercice 2020. Au volet perspectives, le groupe “entend accélérer son programme de développement en 2021”, d’après la même source, relevant que ce programme devrait couvrir les trois segments d’activité du groupe et contribuer à la réalisation de ses objectifs stratégiques