​La corruption coûte au Maroc annuellement 2% de sa croissance économique

Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi, a indiqué, jeudi à Rabat, que le gouvernement est déterminé à lutter contre la corruption, un fléau qui coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique.

“Nous sommes déterminés à lutter contre la corruption qui coûte au Maroc une perte annuelle de 2% de sa croissance économique”, a-t-il insisté dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la clôture de la journée d’étude initiée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sous le thème “Renforcer l’intégrité des affaires au Maroc”.

Cette rencontre, a-t-il dit, vise à sensibiliser quant à l’importance de lutter contre la corruption qui entrave le développement économique du pays, à trouver des moyens de surmonter ce fléau à travers la mise en place de programmes en concertation avec l’OCDE, ainsi qu’à impliquer les entreprises relevant du secteur privé dans les efforts menés à cet égard, rapporte la MAP.

De son côté, la présidente du programme OCDE dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Nicole Illerman, a affirmé que cette rencontre, qui comprend trois axes différents, est consacrée à l’exposition des conclusions du programme “Renforcer l’intégrité des affaires au Maroc”, lancé en 2015.

Le premier axe est destiné à la signature par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de la “déclaration d’intention” dans trois secteurs couvrant la santé, le transport et l’énergie, à la faveur de l’engagement collectif dans l’application des procédures visant à instaurer l’intégrité des affaires dans ces domaines, a-t-elle relevé.

Le deuxième axe concerne la recherche de moyens pour la réalisation de l’intégrité dans les conventions publiques, tandis que le troisième axe s’est articulé autour des standards internationaux dans le domaine de l’intégrité et qui sont prévus dans la convention de l’OCDE pour la lutte contre la corruption, a-t-elle ajouté.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat entre le Maroc et l’OCDE, visant à permettre au Royaume de bénéficier de l’expertise de cette organisation dans le domaine de l’intégrité des affaires et d’accueillir les meilleurs pratiques et standards internationaux adoptés en la matière.