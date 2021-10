​La communauté des acheteurs tunisiens à l'honneur de l'AMCA Partners day

La communauté des acheteurs tunisiens a été à l'honneur, samedi à Casablanca, lors de l'AMCA (Association marocaine de la communauté achats) Partners day, un événement qui rassemble les professionnels de la fonction achats des entreprises marocaines. Lors de cet événement, auquel ont pris part l'ambassadeur de Tunisie au Maroc, Mohamed Ben Ayed, et les membres de l'Association tunisienne de la communauté achats (ATCA), les deux associations partenaires ont présenté leurs projets et actions communes en faveur de la communauté des acheteurs des deux pays, rapporte la MAP. L'AMCA Partners day a été également, l'occasion pour un certain nombre d'entreprises marocaines de présenter le rôle et les évolutions que connaît la fonction achats et de sceller des conventions de partenariat avec l'AMCA, aussi bien dans l'objectif de former les acheteurs que de les rassembler pour promouvoir les professionnels de la fonction. Dans une déclaration à la MAP, M. Ben Ayed a salué les efforts de l'AMCA au service de la communauté des acheteurs marocains et tunisiens et l'appui apporté à l'ATCA depuis sa création en 2019. Soulignant la dynamique de coopération des deux associations en faveur de la promotion de la communauté des acheteurs des deux pays, M. Ben Ayed a affirmé que ces activités contribuent au renforcement de la coopération commerciale en perspective de la relance économique post-Covid dans la région. L'ATCA a été créée en octobre 2019 à Tunis, lors de la mission de la délégation marocaine d'acheteurs de l’AMCA en Tunisie, qui a été organisée par l’ambassade de la Tunisie en collaboration avec Tunisia export. Fondée en 2012, l’AMCA a pour mission de promouvoir et de professionnaliser la fonction achats au sein des entreprises marocaines à travers le rassemblement d’un réseau de cadres acheteurs expérimentés favorisant l’échange et le partage des savoir-faire ainsi que l’encadrement, la formation et l’intégration des nouveaux acheteurs et managers rejoignant la fonction achats.