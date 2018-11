​La CDG présente à Rabat son programme international pour l’Afrique

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a organisé du 14 au 16 novembre à Rabat la 2ème édition du "Programme international CDG pour l’Afrique", un séminaire dédié à la présentation et à la promotion de son modèle économique, destiné à des acteurs économiques et financiers du continent africain. Cette initiative vise à mettre en valeur le modèle économique particulier de "Caisse de Dépôt" comme outil de collecte, de gestion et de transformation de l'épargne pour le développement de pays émergents, indique un communiqué de la CDG.

L'événement se veut également un espace de rencontre et de débat autour des missions du Groupe CDG, de ses ambitions et de son rôle dans le développement économique et social, outre un cadre de dialogue, de concertations et d’échanges entre les principaux acteurs économiques et financiers du continent africain, rapporte la MAP.

Lors de cet événement, le directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun, a indiqué que ce programme est aussi l’occasion de réaffirmer la "vocation africaine" de la CDG qui, en application des Orientations de SM le Roi, que Dieu L’assiste, en fait un axe majeur de sa vision stratégique et de sa coopération extérieure.

La CDG n’a cessé, depuis des années, d’initier de nouvelles voies du "faire ensemble" avec des pays frères et amis de notre continent, s’inscrivant pleinement dans le cadre des Hautes orientations Royales, a-t-il poursuivi. Le programme, dont la première édition avait ciblé en 2017 des partenaires et opérateurs de la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a accueilli cette année plus de 50 représentants des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

A l’instar de l’année précédente, des pistes de partenariats ont été identifiées avec plusieurs pays participants, confirmant ainsi l’intérêt porté par nos partenaires africains à cet espace d’échange dédié à la promotion du modèle de "Caisse de Dépôt".