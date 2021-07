​La Bourse de Casablanca en nette baisse du 05 au 09 juillet

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 05 au 09 juillet 2021 en baisse, son indice principal, Masi, perdant 1,54% à 12.234,85 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a cédé, de son côté, 1,72% à 999,74 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a abandonné 1,6% à 9.946,19 points. Compte tenu de cela, les performances YTD (Year to date) de ces trois indices sont de +8,39% pour le premier, +8,11% pour le second et +8,23% pour le troisième, rapporte la MAP. L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", a reculé, quant à lui, de 1,61% à 917,11 points. Il affiche, désormais, une performance YTD de 6,4%. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont perdu respectivement 1,30% et 1,62% à 11.534,07 points et 10.429,19 points. Au terme de cette semaine, 11 secteurs ont clôturé en territoire négatif, contre 12 en hausse, tandis que le secteur des "Boissons" n'a affiché aucune variation. Le secteur "Électricité" a accusé la plus forte baisse (-3,94%), sous l'effet de son unique titre Taqa Morocco. L'indice "Agroalimentaire/production" a cédé, de son côté, 2,88%, tiré versle bas par Cosumar (-3,69%), Unimer (-2,91%), Lesieur Cristal (-1,55%), Cartier Saada (-0,91%), Mutandis (- 0,39%) et Centrale Danone (-0,18%). A la baisse également, le secteur du "Bâtiment et matériaux de construction" s'est replié de 2,65%, l'indice des "Mines" de 2,25%, celui des "Banques" de 1,92%, de la "Chimie" de 1,28% et de la "Distribution" de 1,1%. Du côté des gagnants, le secteur de l'"Industrie pharmaceutique" s'est envolé de 3,51%, "Services aux collectivités" a progressé de 3,23%, "Participation et Promotion immobilières" a pris 2,69%, "Industries et biens d'équipement industriels" a gagné 2,33% et celui des "Loisirs et hôtels" a avancé de 0,56%. La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 629,42 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie globale de la semaine ressort, quant à elle, à 2,27 MMDH, dont 1,23 MMDH sur le marché central (Actions). Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Ciments du Maroc, Cosumar, Label Vie,Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank avec des parts respectives de 31,66%, 27,40%, 7,06%, 5,64% et 5,14%. S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Stroc Industrie, Colorado, Fenie Brossette, Sothema et Microdata avec des hausses respectives de 10,56%, 5,72%, 4,12%, 3,95% et 3,82%. En revanche, Eqdom, Sonasid, SMI, Ennakl et Ciments du Maroc ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -7,77%, -6,13%, -4,80%, - 4,79% et -4,59%.