​La Bourse de Casablanca achève la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, pénalisée par les compartiments "Ingénieries & Biens d’équipement industriels" et "Boissons".

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,55% à 11.546,49 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,6% à 9.381,43 points, rapporte la MAP.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.462,27 points, en baisse de 0,60%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a cédé 0,59% à 9.873,05 points.

Le trend baissier de la séance est attribuable à la mauvaise tenue du secteur "Ingénieries & Biens d’équipements industriels" (-4,46%), qui a vu ses deux valeurs Delattre Levivier Maroc et Stroc Industrie abandonner respectivement 5,97% et 0,37%.

Le compartiment "Boissons" n'a pas échappé à la tendance baissière qui a marqué la place casablancaise au cours de la semaine, cédant 4,23% sous l'effet du recul des Brasseries du Maroc (-5,67%).

Par ailleurs, les compartiments "Services aux collectivités", "Transport" et "Sylviculture & Papier" réalisaient des hausses respectives de l'ordre de 9,52%, 4,95% et 4,24%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint 94,77 millions de dirhams (MDH), réalisé en grande partie sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 588,88 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lydec (+9,52% à 575 DH), IB Maroc (+7,38% à 69,8 DH), Zellidja S.A (+5,9% à 111,2 DH), SMI (+5,67% à 1.825 DH) et CTM (+5,26% à 1.000 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-5,97% à 136,35 DH), Brasseries du Maroc (-5,67% à 2.830 DH), Maghrebail (-4,63% à 906 DH), SNEP (-3,31% à 470 DH) et BMCI (-3,23% à 750 DH).