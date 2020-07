​La BVC en bonne mine du 13 au 17 juillet

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 13 au 17 juillet 2020 en nette hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant respectivement 1,30% et 1,38%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé à 10.280,63 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu à 8.352 points. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,79% à 9.136,31 points et le FTSE Morocco All-Liquid 1,62% à 8.813,91 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a pris 2,07% à 768,51 points, rapporte la MAP.

Au niveau de la physionomie, 25 valeurs sur les 75 de la cote ont terminé la période dans le vert, contre 36 dans le rouge, tandis que les 14 autres valeurs ont demeuré inchangées.

Sur le plan sectoriel, les "mines" ont signé la plus forte hausse de la semaine avec un gain de 6,96%, à la faveur du trio SMI (+11,4%), Minière Touissit (+9,99%) et Managem (+3%). Le compartiment du "Transport" s'est, quant lui, adjugé 3,94%, soutenu par CTM (+4,15%), tandis que celui des "Télécommunications" s'est bonifié de 3,84%.

Parmi les gagnants de la semaine au niveau sectoriel figurent également les compartiments "Banques" (+0,95%), "Bâtiment et Matériaux de construction" (+1,39%) et "Assurances" (+0,12%).

A l'opposé, le secteur immobilier a cédé 4,03%, l'indice pharmaceutique a lâché 3,63% et celui des "Loisirs et Hôtels" a reculé de 2,66%. La capitalisation boursière s'est chiffrée, au 17 juillet, à plus de 530,56 milliards de dirhams (MMDH).

Le volume des échanges a atteint 369,65 MDH, dont un montant de 38,76 MDH sur le marché de blocs (obligations) et 328,64 MDH sur le marché central (actions). Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank ont dominé largement les échanges en drainant respectivement 59,02 MDH et 53,03 MDH, soit l'équivalent de 34,1% du flux hebdomadaire global. Derrière, Sodep-Marsa Maroc a mobilisé 33,3 MDH (10,13%), Managem 30,47 MDH (9,27%) et LafargeHolcim Maroc 20,88 MDH (+6,35%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de Delattre Levivier Maroc (+12,39%), SMI (+11,40%), Minière Touissite (+9,99%), BMCI (+6,73%) et CTM (+4,15%).

En revanche, Zellidja (-9,58%), Alliances (-8,86%), IB Maroc.com (-6,56%), Auto Hall (-5,76%) et Fenie Brossette (-5,34%) ont signé les plus fortes baisses.