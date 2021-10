​L'encours du crédit bancaire en hausse de 2,9% à fin août

L'encours du crédit bancaire s'est établi à fin août 2021 à 963,6 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 2,9%, indique Bank Al-Maghrib (BAM). L’augmentation annuelle de 2,4% des crédits aux entreprises non financières (ENF) privées recouvre une hausse de 8,2% des facilités de trésorerie et des baisses de 5,5% et de 4,3% respectivement des prêts immobiliers et de ceux à l’équipement, ressort-il du dernier tableau de bord "Crédits-dépôts bancaires" de BAM. L’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement au T2-2021, a été jugé normal par 86% des entreprises industrielles, avec un coût du crédit en stagnation, ajoute la Banque centrale. Selon les résultats de l’enquête sur les conditions d’octroi de crédit au titre de T2-2021, les banques auraient assoupli les critères d’octroi des crédits de trésorerie, tandis qu’ils auraient été inchangés pour les prêts à l’équipement et durcis pour ceux à la promotion immobilière, rapporte la MAP. Par taille, ils auraient été assouplis pour les TPME et maintenus inchangés pour les grandes entreprises(GE). Pour ce qui est de la demande, elle aurait stagné aussi bien pour les GE que pour les TPME. Par objet, elle aurait augmenté pour les prêts de trésorerie et baissé pour ceux à l’équipement et à la promotion immobilière Les taux appliqués aux nouveaux crédits au T2-2021 ressortent en baisse, d’un trimestre à l’autre, de 19 points de base (pbs) à 4,06%. Par taille d’entreprise, elles ont reculé de 18 pbs à 3,71% pour les GE et de 6 pbs à 4,83% pour les TPME. Concernant les crédits aux ménages, ils ont enregistré à fin août 2021 une hausse annuelle de 5,4%, traduisant essentiellement une augmentation de 6,2% des prêts à l’habitat, fait remarquer BAM. Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s’est établi à 14,6 MMDH, après 9,4 MMDH une année auparavant, selon le tableau de bord. "Au T2-2021, les banques indiquent un assouplissement des critères d’octroi aussi bien pour les prêts à l’habitat que pour ceux à la consommation. Pour la demande, elle aurait augmenté pour les prêts à la consommation et stagné pour ceux à l’habitat", souligne BAM. Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits aux ménages, ils ressortent, au T2-2021, en baisse de 7 pbs à 4,26% pour les crédits à l’habitat et en hausse de 14 pbs à 6,64% pour ceux à la consommation, ajoute la même source.