​L’Université de Fès organise des journées portes ouvertes virtuelles

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès organisera, pour la première fois, des journées portes ouvertes virtuelles, via un nouveau portail d’information et d’orientation qui sera lancé prochainement.

Cette initiative, qui fait partie des décisions prises pour alléger l’impact de la crise du Covid-19, se déclinera en trois phases. La première aura lieu du 22 au 24 juin courant, tandis que la deuxième sera organisée durant la période du 13-17 juillet. La dernière étape sera programmée début septembre.

Selon l’USMBA, cet événement vise à faire découvrir aux nouveaux étudiants, l’université, ses établissements, ses différents programmes d’études, ses activités, ses partenariats et opportunités et aussi ses diverses infrastructures.

Au programme, des séances personnalisées d’orientation et d’accompagnement sous différents formats (vidéos, présentation power point), visite virtuelle pour connaitre davantage les établissements et les différents locaux de l’université et une série de webinaires animés par un panel de responsables, professeurs, étudiants tuteurs et des experts, qui mettront en avant les filières de formation, les modalités et les conditions d’accès et les débouchés de chaque filière.

« L’orientation est une étape cruciale dans le cursus universitaire d’un étudiant, et elle constitue la première étape de sa réussite universitaire », indique l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, qui aspire, à travers ses journées portes ouvertes virtuelles, à offrir aux lycéens, futurs bacheliers et étudiants, l’occasion de découvrir la diversité des formations, de mieux appréhender la vie universitaire et les exigences de chaque filière et aussi de faire le meilleur choix possible pour leur cursus universitaire.

Créée en 1975, l’USMBA compte 13 établissements d’enseignement supérieur, un institut des sciences du sport et sept centres communs. Ils sont répartis sur quatre sites universitaires : Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un cinquième campus est en cours de création à Taounate.