​L’USMBA de Fès organise une compétition régionale de la meilleure jeune entreprise

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès vient d’organiser, en partenariat avec l’Association Injaz Al Marghrib, la première édition virtuelle de la compétition régionale de la meilleure jeune entreprise universitaire Company.

Company est un programme de formation de création d’entreprise où chaque groupe d’étudiants crée une micro-entreprise, qui se donne un nom, choisit les membres de son comité de direction, conçoit un produit ou service, conduit l’étude de faisabilité, place les actions de la société à constituer, établit un business plan, produit, commercialise et liquide l’entreprise en fin d’année, indique l’USMBA.

A l’issue de cette compétition, organisée pendant quatre mois dans plusieurs établissements de l’USMBA, le prix de la meilleure junior entreprise 2020 a été remporté par la microentreprise «SICoM IN». L’entreprise a développé un système appelé «PASS» qui facilite l’ouverture et la fermeture à distance (sans télécommande) de toutes sortes de portails, tout en garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.

Cette jeune entreprise est représentée par les étudiants ingénieurs de la filière ‘’Systèmes intelligents, communicants et mobiles’’ de la Faculté des sciences et techniques. L’équipe du projet a décroché le ticket pour représenter l’USMBA et la ville de Fès lors de la compétition nationale qui aura lieu à Casablanca.

Ce projet de création d’entreprise innovante bénéficiera également de l’accompagnement et du soutien matériel accordé par la cité de l’innovation de l’USMBA.

Cinq micro-entreprises issues du programme Company ont participé à la compétition. Outre ‘’SICoM IN’’, il s’agit de la plateforme d’accompagnement ‘’UCAN’’, qui favorise la création des start-up par de nouveaux entrepreneurs porteurs d’idées innovantes, et de ‘’Brain & Gain’’, plateforme web et application mobile offrant la possibilité de publier et promouvoir les recherches et les projets des étudiants entrepreneurs, et permettant aux entreprises d’exprimer des besoins pour orienter les travaux et recherches des universitaires.

Les deux autres micro-entreprises sont ‘’Women Trip Adventure’’ qui propose des voyages touristiques 100% féminins, afin de pouvoir vivre des aventures et des expériences dans la nature marocaine en toute sécurité, et ‘’KhiDmAti’’ qui offre aux clients la possibilité d’annoncer leurs demandes de service et permet aux artisans les plus proches de les retrouver pour effectuer le service dès que possible.

Selon l’USMBA, les étudiants sont encouragés, à travers ce programme, à réfléchir différemment, à créer, à aller de l’avant, à rebondir et donc à intégrer les compétences comportementales d’un entrepreneur, tout en explorant et renforçant leurs aspirations professionnelles.