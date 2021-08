​L’USFP à la tête de la CCIS de la région de Rabat-Salé-Kénitra

L’USFP présidera aux destinées de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et ce suite à un accord entre le parti de la Rose et ceux du RNI, de l’Istiqlal et du Mouvement populaire. Le communiqué conjoint desdits partis souligne que cet accord a été convenu dans la perspective de préserver les règles de la concurrence et de conserver la stabilité des Chambres, ainsi que le renforcement de leurs rôles.