​L'ONMT veut donner une impulsion à la région de Drâa-Tafilalet

La 9ème étape de la Tournée des régions de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a fait escale, le week-end dernier à Ouarzazate, a annoncé récemment l'Office. En effet, c'est à Ouarzazate qu’Adel El Fakir, DG de l’ONMT, et ses équipes se sont rendus ce week-end afin de rencontrer les professionnels du tourisme, les responsables du Conseil régional du tourisme et les autorités de la région, fait savoir l'Office dans un communiqué. Région particulièrement touchée par la crise, Drâa-Tafilalet a désormais toute l’attention de l’ONMT qui compte bien mettre tout en œuvre au niveau de la promotion pour accompagner la relance de celle-ci, affirme l'Office. Si certaines destinations ont, depuis le début de cette crise, connu quelques périodes d’éclaircie avec une reprise d’activité en été ou en fin d’année, pour la région de Drâa-Tafilalet, en revanche, il n’en a pas été question, relève l'ONMT, notant que la région n’est pas une destination de voyage privilégiée en été ou en hiver et que la haute saison à Ouarzazate se situe entre mars et juin. Aujourd'hui, rapporte la MAP, l’Office national marocain du tourisme compte bien tout mettre en œuvre pour donner une nouvelle impulsion à la destination à travers plusieurs axes stratégiques. Ils'agit de clarifier l’identité de la région de Drâa-Tafilalet, mettre en avant la promotion d’Ouarzazate comme haut lieu du cinéma avec ses studios où sont tournés les plus grands blockbusters mondiaux. Il est également question de mettre en avant la composante oasis-désert tant sur le plan matériel qu’immatériel et de désenclaver la région en réactivant dès que possible des lignes aériennes majeures notamment sur la France et l’Espagne qui sont les principaux marchés émetteurs de la destination. Cité dans le communiqué, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué : "Cette étape est particulièrement importante dans notre tournée car nous avons bien conscience que la région est particulièrement touchée par cette crise. Nous allons dès lors tout mettre en œuvre avec les autorités de la région et les professionnels du tourisme afin de promouvoir la destination tant sur le plan national qu’international en stimulant la promotion et surtout en désenclavant la région par des vols directs au départ des principaux marchés". L’escale de la tournée de l’ONMT a permis aux responsables de l’Office et aux opérateurs et autorités de la région, de prioriser ensemble les mesures qui s’imposent afin de lui assurer une reprise pérenne.