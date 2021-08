​L'AMDIE tient la 5ème réunion de son Conseil d’ administration

L' Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a tenu, lundi à Rabat, la 5ème réunion de son Conseil d'administration (CA),sousla présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Cette réunion a été l'occasion pour mettre en avant les réalisations de l'Agence, ainsi que de s'informer sur ses perspectives et sa feuille de route pour contribuer à attirer les investissements et développer les exportations, indique un communiqué de la Présidence du gouvernement. A cette occasion, M. El Otmani a noté que cette réunion se tient dans un contexte marqué par la hausse du nombre de nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et des décès, ce qui nécessite plus de respect des mesures de protection et l'adhésion à la stratégie nationale de vaccination, rapporte la MAP. Il a, dans ce sens, incité les citoyens à se précipiter aux centres de vaccination pour accomplir leur devoir national, en réaction au contenu du discours Royal à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône. En outre, le chef du gouvernement a rappelé que le Royaume a déployé des efforts considérables en vue de faire de la pandémie de Covid19 une opportunité pour développer l'économie nationale, faisant savoir qu'à fin juin dernier, 523 projets d'investissements industriels ont été validés avec un potentiel de substitution de 35,5 milliards de dirhams d'importation. M. El Othmani a aussi indiqué que les conventionsrelatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins, signées devant SM le Roi Mohammed VI, vont contribuer au renforcement de la position du Royaume en tant que leader à l'échelle continentale dans ce domaine. Par ailleurs, le chef du gouvernement s'est félicité du flux des investissements directs étrangers (IDE) qui s'est élevé à 15,5 MMDH durant l'exercice 2020, en augmentation de 1% par rapport à 2019, soulignant qu'au cours des six premiers mois de l'année 2021, ce flux a atteint 9,6 MMDH (+5% par rapport au S1- 2020), ce qui témoigne de l'attractivité du Maroc en matière d'investissement et de la capacité de l'économie nationale à amortir le choc de la crise. Il a également noté que cette réunion a été une occasion pour discuter de la feuille de route de l'AMDIE pour la période 2021-2023, laquelle visant essentiellement à opter pour un marketing orienté résultats, apporter le soutien adéquat aux acteurs, faire de "Morocco Now" une marque forte et leader au niveau mondial et à adopter un plan basé sur la digitalisation afin de développer et améliorer la qualité de l'action de l'Agence.