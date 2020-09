​Intensification des campagnes de sensibilisation aux dangers du Covid-19 à Oujda

Les campagnes de sensibilisation s'intensifient au niveau de la ville d’Oujda incitant les citoyens à davantage d'implication et d'engagement dans les efforts visant à contenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Intervenant à l’issue d’une série de réunions tenues au siège de la wilaya de l’Oriental avec les différents acteurs locaux, ces campagnes ciblent les différents quartiers et espaces de la ville avec pour objectif de favoriser la conscientisation et la responsabilisation des citoyens suite à l’augmentation du nombre de contaminations, au niveau national en général et à l’échelon local en particulier.

Ainsi, des actions de sensibilisation à l’impératif de respecter les gestes barrières et le port du masque, et d’éviter les déplacements inutiles se sont poursuivies samedi ciblant certains quartiers ainsi que l’oasis de Sidi Yahya, un espace de loisirs et d’activités économiques très prisé par les Oujdis et les visiteurs de la capitale de l’Oriental.

A l’oasis, des représentants des autorités locales, de services déconcentrés et de la société civile étaient présents, ainsi que des artistes, pour distribuer des masques et sensibiliser les gens quant à la gravité de la pandémie et l’importance des mesures à prendre et à respecter.

Plusieurs participants à cette initiative ont été unanimes à rappeler le rôle essentiel du citoyen dans la lutte contre cette pandémie, saluant les efforts déployés par les autorités locales et sanitaire pour stopper la chaîne de propagation du virus.

Ils ont aussi saisi l’occasion pour rappeler l’importance de conforter une prise de conscience quant à la gravité de la situation et de poursuivre la mobilisation collective et solidaire pour faire face à la recrudescence des cas d’infection, mettant en garde contre tout relâchement ou non respect des mesures de prévention.

Ces opérations de sensibilisation qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations Royales contenues dans le discours Royal à l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et suite à une série de réunions au siège de la wilaya avec des acteurs politiques, économiques, sociaux et artistiques pour coordonner les efforts et favoriser une mobilisation tous azimuts face à la hausse du nombre de contaminations et de décès et afin de stopper la propagation de l’épidémie, a indiqué le chargé de communication à la wilaya, Akil Anouar.

Il a fait savoir que quelque 200.000 masques de protection seront distribués gracieusement au niveau du territoire de la préfecture d’Oujda-Angad, en plus de l’utilisation de spots publicitaires et d’affiches pour sensibiliser les gens aux risques sanitaires et à la gravité de cette pandémie. Et de poursuivre que la loi sera appliquée en cas de non respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes et que des sanctions seront prises contre les contrevenants.

Lors des réunions de coordination et d’information qui ont eu lieu à la wilaya, notamment avec les commerçants, les chauffeurs de taxis, les élus, les artistes et les représentants de la presse nationale et locale, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a mis en avant les Hautes orientations contenues dans le discours Royal du 20 août, notant que le Souverain a tracé une feuille de route pour vaincre le Covid-19.

Mouad El Jamai qui a déploré dans ses interventions l’augmentation observée dans le nombre de contaminations au coronavirus dans la région de l’Oriental durant ces trois dernières semaines, a relevé la nécessité de renforcer la mobilisation collective et solidaire afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus et réduire au minimum les conséquences négatives de la crise sanitaire liée à cette pandémie sur l'économie et le social.

Rappelant que "la désinfection, le port du masque et la distanciation physique" sont à même de garantir la sécurité sanitaire des personnes, il a attiré l’attention sur la responsabilité qui incombe à ce niveau à tout un chacun.

En outre, le wali a averti que le contrôle sera consolidé et la loi sera appliquée avec rigueur et sérénité en cas de violation des mesures sanitaires et de prévention décrétées par les autorités publiques compétentes pour limiter la propagation de l'épidémie.

Selon lui, une forte mobilisation collective durant les deux prochaines semaines est à même d’engendrer une réduction importante des cas de contamination, ce qui va permettre en particulier aux élèves de rejoindre leurs écoles, surtout ceux issus de familles nécessiteuses qui ne possèdent pas les moyens requis pour bénéficier de l’enseignement à distance.