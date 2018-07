​Hausse du trafic conteneurs au premier semestre au port Tanger-Med

Le trafic conteneurs au Port Tanger-Med a enregistré une hausse de 7% au premier semestre 2018, par rapport à la même période une année auparavant, selon l'autorité portuaire de Tanger Med.

Ainsi, le nombre de conteneurs traités sur les deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 s'est établi à 1.668.566 EVP (équivalent vingt pieds) à fin juin dernier, soit une progression de 7%, en glissement annuel, a précisé un communiqué de la TMPA, parvenu vendredi à la MAP.

Concernant le trafic véhicules, 252.194 voitures ont été manutentionnées sur les deux terminaux à véhicules durant les six premiers mois de l'année en cours, en croissance de 18% par rapport au premier semestre 2017.

Il s'agit de 204.244 véhicules qui ont été manutentionnés au terminal de Renault, dont 160.757 destinés à l’export provenant de l’usine Renault Tanger-Med, alors que le terminal véhicules Common User a enregistré un trafic total de 47.950 véhicules durant cette période.

Le trafic camions TIR a, quant à lui, enregistré une croissance de 14% à fin juin dernier avec 185.052 unités traitées.

Le communiqué a noté, toutefois, que le trafic passagers a accusé une baisse de 13%, avec un total de 733.646 passagers qui ont transité par le port durant le premier semestre 2018, précisant que ce trafic a été impacté par une baisse significative de l’offre de transport des compagnies maritimes (4 étrangères et 1 marocaine), ayant réalisé en moyenne 17 rotations par jour alors que le port Tanger-Med permet de traiter jusqu’à 50 rotations par jour.

S'agissant du trafic hydrocarbures au port Tanger-Med, il a accusé, durant cette période, une baisse avoisinant les 15% par rapport à la même période de 2017, soit un total de 2.969.946 de tonnes d’hydrocarbures traités.