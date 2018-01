​Hausse de 29% des arrivées touristiques à Tanger

Les établissements touristiques classés à Tanger ont enregistré, à fin octobre dernier, 510.675 arrivées contre 396.242 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 29%, selon la délégation provinciale du tourisme à Tanger.

Ainsi, rapporte la MAP, le nombre de visiteurs internationaux qui se sont rendus à Tanger s'est établi à 265.560 touristes durant les dix premiers mois de 2017 (+55% en glissement annuel), alors que les touristes nationaux ont totalisé 245.115, en hausse de 9% par rapport à fin octobre 2016, avec une durée moyenne de séjour de deux jours, précise un rapport de la délégation.

Les différentes unités hôtelières classées de la ville du Détroit ont enregistré, durant cette période, 1.053.511 nuitées contre 835.073 à fin octobre 2016, soit une hausse de 26%, avec un taux d'occupation de 46% contre 41%, en glissement annuel.

Les Espagnols viennent en tête des touristes étrangers qui ont visité la ville de Tanger durant cette période (46.925), suivis des Français (39.886), des Arabes (22.422), des Américains (12.717), des Chinois (9.648), des Britanniques (8.004), des Allemands (6.164), des Belges (5.218) et des Scandinaves (4.632).

La même source indique que les établissements touristiques classés 4 étoiles ont accueilli, à fin octobre dernier, 151.096 touristes, suivis de ceux classés 3 étoiles (136.443), 5 étoiles (90.999), 2 étoiles (66.632) et une étoile (37.697), ainsi que des résidences hôtelières (17.085) et des maisons d'hôte (8.834).

Pour le seul mois d'octobre, 58.977 touristes ont visité la ville du Détroit contre 43.702 en octobre 2016, en hausse de 35%, ajoute le rapport, relevant que le nombre de nuitées touristiques s'est établi à 112.578, en progression de 37% en glissement annuel, avec un taux d'occupation de 48% contre 41% en octobre 2016.

Les mois d'avril, d'août et d'octobre ont enregistré le nombre d'arrivées touristiques le plus élevé au niveau de Tanger, soit respectivement 66.004, 68.895 et 58.977 touristes, avec des taux d'occupation respectifs de 55, 69 et de 48%.