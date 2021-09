​Hausse de 2,9% de l'IPC à Al Hoceima en juillet dernier

L' indice des prix à la consommation (IPC) à Al Hoceima a enregistré, au cours du mois de juillet dernier, une hausse de 2,9%, par rapport au même mois de l'année précédente, et d'environ 1,8% en glissement mensuel. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 3,1% en juillet dernier, par rapport à juillet 2020, indique un communiqué de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette variation est le résultat de la hausse des prix des matières qui composent les sections " huiles et graisses" (+16,4%), "légumes" (+7,2%), "poisson et fruits de mer" (+6,8%), "tabac" (+4,9%), "viandes" (+4,8%), "lait, fromage et œufs" (+2,8%), "sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" (+1,5%), et " pain et céréales" (+1%), rapporte la MAP citant la même source. L'indice des produits non alimentaires a, quant à lui, rebondi de 2,7% en juillet dernier, en glissement annuel, les variations vont d'une baisse de 0,8% pour les "autres biens et services" à une hausse de 13,8% pour les "restaurants et hôtels". En glissement mensuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,3% en juillet dernier, en raison de l'augmentation de 10,8% des prix du "poisson et fruits de mer", de 7,2% des "fruits", de 3,8% des "légumes", de 1,7% du "café, thé et cacao", de 1,1% des "viandes" et de 0,2% des "huiles et graisses", précise la même source. Pour sa part, l'indice des produits non alimentaires a progressé de 0,7% en juillet, suite à la hausse de 12,7% des prix des "restaurants et hôtels" et de 0,9% de ceux du "transport", malgré la baisse de 0,4% de l'indice des prix des "meubles et appareils électroménagers" et des "autres biens et services" (- 0,1%). L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.