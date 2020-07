​Fatiha Saddas interpelle le ministre des Affaires étrangères sur les prix exorbitants des billets de transport

Membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Fatiha Saddas a adressé une question orale d’actualité à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, sur les prix exorbitants des billets de transport.

Après avoir rappelé que « le gouvernement a rendu public un communiqué concernant les conditions d'accès des ressortissants marocains et des étrangers résidant au Maroc au territoire national à partir du 14 juillet à minuit », elle a souligné que les citoyens marocains et les étrangers résidant au Maroc ont accueilli avec joie cette décision gouvernementale, mais ils ont été choqués par les prix exorbitants des billets d'avion et de bateau, ce qui nécessite une intervention urgente pour faciliter le retour de ces Marocains bloqués à l'étranger pendant plus de quatre mois.

Fatiha Saddas a également demandé au ministre des Affaires étrangères d'expliquer les mesures que son département compte prendre pour faciliter le processus d'entrée des Marocains et des étrangers résidant au Maroc après leurs longues souffrances.