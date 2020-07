​Excédent de 9,4 milliards d’euros du commerce international de biens de la zone euro

En mai 2020, les mesures du confinement liées au Covid-19 largement mises en place par les Etats membres ont continué à avoir un impact significatif sur le commerce international de biens. Les premières estimations du commerce international de biens montrent que les résultats tant pour la zone euro que pour l'UE sont considérablement inférieurs à ceux enregistrés en mai 2019.

Dans ce communiqué, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, publie un ensemble de données et de graphiques qui aident à saisir les évolutions les plus récentes dans le commerce international de biens.

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 143,3 milliards d’euros en mai 2020, en baisse de 29,5% par rapport à mai 2019 (203,4 mrds). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 133,9 mrds d’euros, en baisse de 26,7% par rapport à mai 2019 (182,7 mrds). En conséquence, la zone euro a enregistré en mai 2020 un excédent de 9,4 mrds d’euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, contre +20,7 mrds en mai 2019. Le commerce intrazone euro s’est établi à 125,3 mrds d’euros en mai 2020, en baisse de 27,9% par rapport à mai 2019.

Sur la période allant de janvier à mai 2020, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 845,8 mrds d’euros (une baisse de 13,1% par rapport à janvier-mai 2019) et les importations à 779,7 mrds (une baisse de 13,1% par rapport à janvier-mai 2019). En conséquence, la zone euro a enregistré un excédent de 66,1 mrds d’euros, contre +76,5 mrds en janvier-mai 2019. Les échanges intra-zone euro se sont élevés à 719,1 mrds d'euros en janvier-mai 2020, en baisse de 14,7% par rapport à janvier-mai 2019.

Selon les premières estimations, les exportations de biens extra-UE se sont établies à 129,8 mrds d’euros en mai 2020, en baisse de 29,7% par rapport à mai 2019 (184,6 mrds). Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 122,6 mrds d’euros, en baisse de 26,2% par rapport à mai 2019 (166,1 mrds).

En conséquence, l’UE a enregistré en mai 2020 un excédent de 7,1 mrds d’euros de son commerce international de biens avec le reste du monde, comparé à +18,6 mrds en mai 2019. Le commerce intra-UE s’est élevé à 195,7 mrds d’euros en mai 2020, en baisse de 27,3% par rapport à mai 2019.

Sur la période allant de janvier à mai 2020, les exportations de biens extra-UE se sont élevées à 767,7 mrds d’euros (en baisse de 12,9% par rapport à janvier-mai 2019) et les importations à 712,9 mrds (en baisse de 12,7% par rapport à janvier-mai 2019). En conséquence, l’UE a enregistré un excédent de 54,8 mrds d’euros, comparé à +64,1 mrds en janvier-mai 2019. Les échanges intra-UE se sont élevés à 1 125,5 mrds d'euros en janvier-mai 2020, en baisse de 13,8% par rapport à janvier-mai 2019.