​Espoir Maroc fait son bilan : Journée internationale des personnes handicapées

A travers un communiqué publié à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’Association Espoir Maroc, acteur dans le domaine de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, revient sur ses 3 ans d’exercice.

On y apprend que depuis sa création, «Espoir Maroc» a organisé 3 éditions du Forum d’emploi «Handicap Maroc». Il s’agit d’une rencontre novatrice à taille humaine qui vise à faciliter l’échange entre les personnes en situation de handicap, les professionnels de l’emploi, et les entreprises engagées en faveur de l’insertion.

Dans le cadre de la dernière édition du Forum Handicap Maroc tenu le 2 octobre dernier, l’association a certifié quatre organismes marocains comme étant des entreprises engagées en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap. Il s’agit notamment de La FargeHolcim, Orange, Poste Maroc et BMCE Bank. Ayant participé aux trois éditions du forum, les organismes certifiés ont exprimé leur engagement en faveur des personnes en situation de handicap et contribué à changer les regards sur le handicap, et ce en favorisant l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Au cours de sa deuxième année d’exercice, l’association a lancé le portail Handi emploi, dédié aux candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi. Depuis son lancement, le portail a enregistré plus de 1.000 demandes d’inscription de candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi et plus de 30 entreprises engagées en faveur de l’insertion de cette tranche de la société dans le milieu professionnel.

Espoir Maroc a signé en septembre 2017 une convention de partenariat avec MEPI- Ambassade des Etats-Unis dans le cadre d’un projet associatif qui porte sur la formation puis l’intégration des personnes en situation de handicap de six régions du royaume dans le milieu professionnel.

«Espoir Maroc» organisera au cours du mois de décembre des formations sur le handicap au profit de la direction RH des entreprises. S’inscrivant dans une politique d’intégration socioéconomique, la formation a pour vocation de mieux comprendre l'environnement légal, la gestion des ressources humaines et le management à adopter avec les travailleurs en situation de handicap.