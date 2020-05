​Des tablettes offertes aux élèves du monde rural à Tinghir

Des dizaines de tablettes électroniques ont été distribuées samedi au profit des élèves de la commune rurale de Taghia Nilmchane, dans la province de Tinghir.

Pilotée par l’Association des parents d’élèves du groupe des écoles de Taghia Nilmchane, cette action solidaire a porté sur la distribution de 53 tablettes au profit des élèves bénéficiaires.

La distribution de ces tablettes a été effectuée dans le respect des critères et des normes sanitaires imposés par l’état d’urgence sanitaire, décrété pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), en présence de représentants du Croissant-Rouge, de l’Association des parents d’élèves et de cadres pédagogiques.

Le président de l’association, Jamal Nassiri, a souligné que cette initiative a pour objectif d’aider les élèves vivant en milieu rural à poursuivre leurs cours à distance, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire appliqué au Maroc.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette opération solidaire a été menée avec la contribution de plusieurs anciens élèves du groupe des écoles de Taghia Nilmchane qui veillent à présenter de l’aide, quand il le faut, aux écoliers de cette région de la province de Tinghir.

Jamal Nassiri a fait savoir qu’il a été procédé auparavant à l’équipement de la salle d’informatique de l’école avec 56 ordinateurs reliés à Internet, toujours dans le cadre des efforts visant à soutenir les élèves dans l’opération d’apprentissage.

Des explications ont été fournies aux élèves bénéficiaires sur l’utilisation des tablettes, dans le cadre de l’opération d’enseignement à distance. Les tablettes ont été configurées de manière à être adaptées à la catégorie d’âge des élèves bénéficiaires, de comprendre des programmes scolaires correspondant à leur niveau d’étude et de permettre l’accès des professeurs à ces dispositifs.