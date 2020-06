​Des tablettes distribuées aux élèves ruraux d'Agadir

Des tablettes numériques ont été distribuées à des élèves issus de trois groupes scolaires de la commune de Taddart (préfecture d'Agadir-Ida Outanane).

Cette opération a profité à 73 élèves de la 6ème année du primaire, selon un communiqué de la Direction provinciale de l'éducation nationale à Agadir, qui précise que les tablettes distribuées sont à même d’offrir les moyens logistiques nécessaires à ces enfants pour suivre leurs cours à distance.

Cette opération a été supervisée par le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Souss-Massa, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale à la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, ainsi que le coordinateur régional des programmes de coopération avec l’UNICEF.

L’opération s’est déroulée en présence des parents et tuteurs des élèves bénéficiaires, ainsi que de cadres éducatifs et administratifs, et ce en plein respect des règles sanitaires et préventives visant à enrayer la propagation du Covid-19.

A noter que ce groupe de bénéficiaires fait partie d’une opération visant à offrir 126 tablettes tactiles à des élèves issus du milieu rural de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, en vue de leur permettre de suivre leurs cours à distance au titre de l’année scolaire actuelle et de se préparer à la prochaine rentrée scolaire.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Education nationale et l’UNICEF, cible les élèves issus du milieu rural relevant des communes Taghazout et Taddart.