​Des aides distribuées aux migrants subsahariens de Casablanca

L'Association "Insaf" a annoncé le lancement, lundi à Casablanca, d'une opération de distribution d'aides aux migrants subsahariens qui s'étalera sur dix jours, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Quelque 4.000 colis ont été préparés pour les migrants installés dans la capitale économique, indique l'association dans un communiqué, soulignant que, pour cette opération, elle a mobilisé, outre les denrées alimentaires, 40.000 masques, offerts par la société Soft, 4.000 litres de javel pour désinfecter les masques offerts par Mutandis, 8.000 savons et 4.000 flyers de sensibilisation contre le Covid-19.

"Insaf" (Institut national de solidarité avec les femmes en détresse) fait également état de la préparation de 4.500 nouveaux colis qui seront remis à Monseigneur le cardinal archevêque de Rabat, ce qui va permettre de venir en aide à 8.500 migrants subsahariens au total.

Depuis mars dernier, l'association a redoublé d'efforts en distribuant notamment quelque 110 tonnes de nourriture sous forme de colis de 25 kg de denrées alimentaires de première nécessité.

En plus de 500 colis remis à des familles en situation précaire à Casablanca, "Insaf" en a envoyé plus de 4.000 dans des villages reculés des provinces du Haouz et de Chichaoua.

"Ils étaient si loin là-haut dans les montagnes. Ils étaient si isolés et pourtant ils ont gardé leur dignité et, avec un sourire discret, ils ont accepté ces colis de nourriture. Sachez qu'au-delà des mots, il y a eu beaucoup d'émotion. Ce don remis avec respect est le reflet d'une grande et profonde solidarité", a souligné Meriem Othmani, présidente de l'Association "Insaf", citée par le communiqué.