​Décès de Si Abderrahmane El Youssoufi

•Moulay Brahim Agouzal (Holding Moulay Messaoud Agouzal)

•Ahmed Ousmane (Ancien président du Rassemblement national des indépendants et ex-président de la Chambre des représentants)

•AissaMkiki (Vice-président du conseil d’administration de l’Autorité arabe internationale pour la reconstruction de la Palestine)

•Jamal Snoussi (Président de la Ligue nationale de football amateur)

•Jamal Filali Ansari (Président de l'Association nationale d'études, de recherches universitaires, de développement, de promotion et d'anticipation en tourisme

•Mohamed Sajid (Secrétaire général de l’UC)

•Aziz Akhennouch (Secrétaire général du RNI)

•Nadia Fettah Alaoui (Ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale)

•Chakib El Malki (Président de l'Union des juristes arabes)

•Hakim Benchamach (Président de la Chambre des conseillers)

•Abdellatif El Bahraoui (Président de l'association d'amitié maroco-russe)