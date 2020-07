​Cycle des rencontres organisées par l'USFP “Système sociétal et défis de l’avenir”

La Commission des affaires économique, sociale et environnementale de l’USFP organisera, ce soir à partir de 18 heures, une rencontre par visioconférence sur « Le système sociétal et les défis de l’avenir ».

Cette rencontre verra la participation de Khawla Lachguar, experte en développement économique et membre du Conseil national du parti, Nadia Belkari, experte en santé publique et membre du Conseil national, Mohamed El Marjane, professeur universitaire et président de l’Association marocaine de la sociologie, Jamal Essibani, secrétaire général du SNESup et membre du Conseil national, ainsi que Badre Eddine Kartaj, professeur universitaire et membre du Conseil national.

Cette rencontre sera encadrée par Ahmed El Akid, coordonnateur de la Commission des affaires économique, sociale et environnementale, alors que Taoufik Outassi, rapporteur de ladite Commission, fera office de rapporteur.