​Création à Safi d’une section locale de la Fédération marocaine des traiteurs

L’Assemblée générale constitutive de la section locale de la Fédération marocaine des traiteurs (FMT) à Safi a eu lieu récemment, à la cité de l’Océan en présence des professionnels du secteur dans cette province du Royaume.

Cette Assemblée générale, tenue en présence aussi de membres du bureau national de la FMT, a été marquée par l’élection à l’unanimité d’Abdelilah El Bamoussi en tant que président de cette section locale.

Pour M. Bamoussi, la création de cette section a pour objectif principal de fédérer toutes les forces du secteur en une instance, qui veillera à la défense des intérêts de ses membres, rapporte la MAP.

Dans une déclaration à la MAP, il a fait savoir que la ville de Safi compte une vingtaine de sociétés opérant dans le secteur en plus des sociétés opérant dans l’informel.

Ces dernières, a-t-il expliqué, font face à plusieurs contraintes mais aspirent à intégrer le circuit formel dans les plus brefs délais.

Dans une déclaration similaire, le secrétaire général de la FMT, Hassan Douch, s’est réjoui que la fédération compte actuellement 45 sections réparties à travers le territoire du Royaume, ce qui est de nature à contribuer à la structuration de ce secteur, dont près de 80% des entreprises opèrent dans l’informel.

M. Douch a fait remarquer que les entreprises du secteur sont en arrêt depuis le 15 mars dernier car les métiers de bouche comptent parmi les premiers secteurs qui ont subi de plein fouet les répercussions socioéconomiques de la pandémie.

Il s’est, par ailleurs, réjoui que le secteur, qui ne dépendait auparavant d’aucun ministère, soit rattaché aujourd’hui à celui de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, ce qui est de nature à permettre aux professionnels de résoudre plusieurs problématiques et de réaliser l’essor escompté du secteur.

Créée à Casablanca en 2018, la FMT a pour vocation la structuration, l’accompagnement, la formation et la défense des droits des membres.

Cette jeune association, créée pour servir les intérêts de ses membres, sans distinction du volume des entreprises qui la composent, a pu en deux ans installer des standards de qualité, d’hygiène et de réponse aux attentes de la clientèle, tant en demande d’événementiel que pour les communautés et particuliers.