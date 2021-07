​Création à Edmonton d'une Chambre de commerce Maroc-Ouest Canada

La Chambre de commerce Maroc Ouest Canada, basée à Edmonton en Alberta, vient d'être créée avec pour vocation de promouvoir les liens économiques et le réseautage entre les communautés d'affaires du Royaume et des provinces de l’Ouest canadien. L’Alberta, la Colombie Britannique, le Saskatchewan, le Manitoba et les territoires du Yukon, du nord-ouest et du Nunavut font partie du champ géographique de compétences que se propose de couvrir la nouvelle Chambre de commerce Maroc-Ouest Canada, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Ottawa. La nouvelle structure se veut un pont entre les provinces et territoires de l’ouest canadien et les entreprises, agences gouvernementales, universités et autres institutions marocaines souhaitant établir des contacts d’affaires, collaborer et coopérer avec leurs homologues établies dans cette partie du Canada dit «anglophone», dans les domaines de la technologie et de l’éducation, rapporte la MAP. Elle propose, entre autres, d’initier, de développer, de promouvoir et d'appuyer des relations et des contacts d’affaires canado-marocains dans les domaines porteurs et prometteurs de la digitalisation et de l’agriculture. «Aux termes de ses statuts, la Chambre se fixe pour objectifs de se faire le porte-parole des hommes et femmes d’affaires de l’ouest canadien désireux de mieux connaître l’environnement de l’investissement et les opportunités d’affaires au Maroc et de promouvoir le réseautage et les contacts de personne à personne entre les entreprises opérant dans les milieux et secteurs privés des deux pays», explique le communiqué. La nouvelle Chambre se propose d'autre part de recueillir et de mettre à la disposition de ses membres toute l’information économique et commerciale pertinente, à même de les éclairer sur les mesures incitatives et l’environnement des affaires dans le Royaume. Consciente de l’importance grandissante de la digitalisation (lecture, analyse et interprétation des données) et de ses innombrables et multiples applications dans tous les domaines de la vie économique, la Chambre qui comprend des experts en la matière, souhaite mettre ses compétences et partager son savoir-faire avec les institutions marocaines qui le souhaitent. "Nous nous engageons à créer des relations qui profitent aux innovateurs, aux hommes d'affaires et investisseurs, et à présenter les opportunités d'investissement inexploitées qui existent au Maroc et en Afrique", a déclaré à la MAP le président de la Chambre Maroc-Ouest Canada, Khalid Lemzouji. Il a souligné à cet égard l'énorme potentiel d'investissement dont regorge l'Amérique du Nord, une opportunité qu'il convient de saisir pour les pays africains, en particulier le Maroc. "Nous sommes honorés de présenter le Maroc comme porte d'entrée du marché africain aux investisseurs de l'Ouest canadien", a-t-il dit.