​Colloque international à Nador sur le droit et la gestion des entreprises

“Droit, économie et gestion des entreprises : Regards croisés», tel est le thème central d'un colloque international qui aura lieu en novembre prochain à la Faculté pluridisciplinaire de Nador, relevant de l’Université Mohammed Premier d’Oujda. Ce colloque international qui se tiendra en présentiel et à distance (11-12 novembre) se veut, selon le comité d’organisation, une occasion de faire une analyse des rapports multiples et complexes, voire dialectiques entre le droit, l’économie et la gestion des entreprises quis’avère de plus en plus d’une extrême actualité et d’une grande pertinence, au regard de la situation socio-économique marocaine. Pour ce faire, il se fixe pour objectifs d'apporter des éléments de compréhension et d'analyse des différentes mutations en cours, tant au Maroc qu’à l’étranger, et d’interroger l’apport du droit positif à la croissance et au développement économique, ainsi que l’apport du droit à la bonne gouvernance des entreprises. Pour mettre en valeur cet apport, ses points forts, ses points faibles, son impact sur l’amélioration de l’économie,sesretombéessur la gestion de l’entreprise et son influence sur l’amélioration du cadre juridique en vigueur, précise-t-on, ce colloque se veut une véritable opportunité de rencontre, d'échange et de diagnostic du cadre législatif et réglementaire, mis en place depuis plus d'un siècle, et qui ne cesse de muter, dans le but de s'aligner sur les pratiques et standards internationaux en la matière. Soulignant l’engagement du Royaume surla voie des réformes juridiques et institutionnelles, visant principalement une meilleure intégration de l'économie nationale dans le contexte mondial, les organisateurs font savoir que ce colloque réunira desjuristes, des économistes, des gestionnaires, des sociologues et autres. Les interventions et les débats seront axés notamment sur «Le Droit et la bonne gouvernance des entreprises», «Droit et difficulté des entreprises»,«Droit et politique d’assainissement et de lutte contre la corruption», «Droit et politique commerciale»,«Droit et liberté d’entreprendre», «Droit, capital humain, et stratégies de développement du Maroc», et «Droit, coopérations internationales et développement».