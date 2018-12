​Casablanca abrite le 4ème Forum national de la certification

L’Institut marocain de normalisation (IMANOR) organise le mardi 11 décembre à Casablanca, sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, la 4ème édition du Forum national de la certification (FNC), sous le thème «La compétence, une composante déterminante pour une certification à forte valeur ajoutée».

Ce Forum auquel sont attendus environ 140 participants du secteur public et privé, constitue un rendez-vous annuel visant à rappeler aux différentes parties concernées, les enjeux et opportunités de la certification de la conformité aux normes, et son rôle dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la protection des consommateurs, la mise en œuvre efficace de la réglementation technique, et le maintien de la confiance dans les chaînes de valeurs et de distribution. Ces apports seront illustrés par des témoignages authentiques d’entreprises marocaines certifiées.

Le Forum constitue également une occasion pour présenter le bilan du Maroc en matière de normalisation et de certification, et faire le tour de l’actualité en la matière aux niveaux national et international, pouvant intéresser l’entreprise marocaine. Cet évènement sera également l’occasion d’informer les partenaires sur les différentes activités de l’IMANOR déployées pour assister l’entreprise marocaine dans le développement de sa compétitivité et le renforcement de sa position dans les différents marchés.

L’accent sera mis lors de cette édition sur l’intérêt de la certification des compétences, visant à mettre à la disposition des opérateurs économiques, des compétences confirmées, et à leur permettre de s’assurer de la compétence des prestataires externes.

Par ailleurs, à l’image des trois éditions précédentes, une cérémonie de remise d’une quarantaine de certificats de conformité délivrés par l’IMANOR au titre de l’année 2018, aura lieu en séance d’ouverture du Forum.