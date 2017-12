​Baisse de 3,5% des réserves internationales nettes

Les réserves internationales nettes du Maroc se sont établies à 238,6 milliards de dirhams (MMDH) au 8 décembre 2017, en repli de 3,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Durant la période allant du 7 au 16 décembre, ces réserves ont gardé quasiment le même niveau enregistré de la semaine précédente, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires pour cette semaine. Concernant le marché monétaire, la Banque centrale fait savoir qu'elle a injecté un total de 44,2 MMDH, dont 41 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et 3,2 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, rapporte la MAP.

Le taux interbancaire s'est situé quant à lui, à 2,3%, alors que le volume des échanges est passé de 3,5 à 4,1 MMDH, relève l'institut d'émission.

Lors de l'appel d'offres du 13 décembre (date de valeur le 14 décembre 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 40 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s'est apprécié de 1,1%, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 6,6%, indique la même source, expliquant cette évolution par les hausses des indices sectoriels de "l’immobilier" (+4,8%), des "télécommunications" (+1,4%) et des "banques" (+0,9%). S'agissant du volume global des échanges, il a atteint 2 MMDH contre 6,8 MMDH une semaine auparavant, souligne BAM, précisant que les transactions réalisées sur le marché blocs ont totalité 1,5 MMDH et celles ayant transité sur le marché central sont ressorties à 92,7 millions de dirhams (MDH) en moyenne quotidienne. Par ailleurs, le taux de progression de la masse monétaire M3 est resté inchangé par rapport au mois de septembre, à 5,4%, alors que les comptes à terme ont vu leur baisse s'atténuer de 10,8 à 8,4% et les détentions des agents économiques en titres d’OPCVM monétaires ont augmenté de 7,2% après un repli de 4,2%.

Les dépôts à vue auprès des banques ont, de leur côté, progressé de 7,4% contre 9,4% et la circulation fiduciaire s’est accrue de 6,5%, soit le même rythme enregistré en septembre.

Au cours de la semaine allant du 7 au 13 décembre 2017, le dirham s’est apprécié de 0,16% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,27% vis-à-vis du dollar, fait savoir BAM.