​Avis de coup de froid et de neige

De fortes chutes de neige et un temps froid seront enregistrés dans plusieurs régions du Royaume à partir de samedi, annonce jeudi la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin d'alerte.

Les fortes chutes de neige concerneront, du samedi 6 au lundi 8 janvier, les provinces d'Ifrane, Khénifra, Azilal, Al Haouz, Béni-Mellal, Midelt, Boulmane, Sefrou, Taza, Chichaoua, Ouarzazate, Tinghir, Chefchaouen, Al-Hoceima, Taounate, El Hajeb et Taroudant, précise la même source.

Des chutes de neige faibles à localement modérées intéresseront aussi les reliefs ou les plateaux des provinces de Ouazzane, Khemisset, Taourirt, Guercif, Jerada, Errachidia, Figuig et Tiznit, ajoute-t-on. Par ailleurs, un temps froid avec des températures oscillant entre -9/-3°C et -2/4°C concernera, du samedi 6 au mardi 09 janvier, les provinces d'Ifrane, Midelt, Azilal, Al-Haouz, Béni-Mellal, Khénifra, Chichaoua, Boulmane, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate et Figuig.

Des températures variant entre -03/02°C et 03/08°C concerneront les provinces de Chefchaouen, Al Hocheima, Ouazzane, Taounate, Taza, Sefrou, Guercif, Fès, Meknès, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Taourirt, Oujda, Jerada, Errachidia et Tiznit. Le temps assez froid se fera aussi sentir sur les plaines à l'ouest de l'Atlas et les côtes méditerranéennes avec des températures minimales de 03 à 07°C, et des températures maximales de 08 à 13°C, conclut la DMN.