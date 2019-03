​Attijariwafa bank Egypt appuie les PME locales

Attijariwafa bank Egypt a signé récemment un protocole de coopération avec la société Global Lease, visant à financer et appuyer les PME en Egypte.

Signé par Hala Sakr, membre déléguée à Attijariwafa bank Egypt, et Hatem Samir, directeur exécutif et membre délégué de Global Lease, cet accord intervient dans le cadre de la stratégie de la banque visant à soutenir l'inclusion financière et de la vision durable d'Attijariwafa bank et Global Lease qui a pour objectif de réaliser l'expansion sur le marché égyptien et fournir des services pour un segment plus large de clients, indique un communiqué d’Attijariwafa bank Egypt.

Ce protocole de coopération vise également à soutenir les PME à travers le financement des augmentations de capital et la fourniture de services de crédit-bail, fait savoir le communiqué, notant que la banque organisera, financera et collectera également les versements convenus au titre de cet accord, tandis que Global Lease jouera le rôle du bailleur de fonds et de garantie dans les opérations de crédit-bail, rapporte la MAP.

A cette occasion, Mme Sakr a relevé la volonté d’Attijariwafa bank Egypt, depuis sa présence sur le marché égyptien, de participer au renforcement de la croissance économique et soutenir en particulier les PME.

Elle a souligné que cet accord reflète l'un des piliers de la stratégie de la banque visant à atteindre une inclusion financière basée sur la fourniture et la facilitation de toutes les transactions.

De son côté, M.Samir a noté que Global Lease a adopté une stratégie équilibrée basée sur la diversification de son portefeuille, soulignant que le groupe finance tous les secteurs économiques tels que l'industrie, le commerce, l'agriculture, les services et le développement immobilier.

L'enseigne Attijariwafa bank Egypt a été lancée après l'acquisition totale par le groupe Attijariwafa bank du capital de Barclays bank Egypt en mai 2017. Attijariwafa bank est implantée dans 25 pays avec 4.393 agences et elle emploie plus de 20.000 employés au service de plus de 9,4 millions de clients.