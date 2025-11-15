​Amine Boukamir prolonge avec le Sporting Charleroi

Le joueur marocain Amine Boukamir a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec le Sporting de Charleroi, en Pro League belge, avec une année supplémentaire en option, a annoncé le club belge.



"Carolo de cœur, au club depuis 2015, Amine Boukamir a prolongé son contrat avec le Sporting de Charleroi. Le jeune milieu de terrain est désormais lié au club jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option", a indiqué le club.



Formé au sein de l’académie du Sporting de Charleroi et devenu professionnel en 2024, Amine "incarne les valeurs de la maison noire et blanche", a souligné le Sporting, saluant l’engagement, la progression et l’attachement au club dont fait preuve le joueur et qui en font "un exemple pour les générations à venir".



"Faisant partie intégrante du noyau pro de (l'entraîneur) Rik De Mil, il continue de s’imposer comme un espoir prometteur du Sporting.



Boukamir (19 ans) a disputé deux rencontres de championnat cette saison. Il a également participé à la Coupe d'Afrique des nations U20 avec la sélection marocaine en mai dernier.