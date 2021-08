​AGR Africa Bond Index en hausse de 2,4% au deuxième trimestre

La valeur de l'indice AGR Africa Bond Index (AGR ABI), un indice de la dette souveraine en Afrique, a progressé de 2,4%, passant d'une valeur de 101,9 points au mois d’avril 2021 à 104,4 points en juillet, selon Attijari Global Research (AGR). Cette évolution positive a été accompagnée par une hausse du nombre de constituants de l’AGR ABI atteignant désormais 82 lignes obligataires à la fin du deuxième trimestre 2021 contre 77 un trimestre auparavant, indique AGR dans la dixième édition de son bulletin trimestriel AGR Africa Bond Index. La maturité résiduelle pondérée de l’indice AGR ABI s’établit à 12,2 ans à l’issue du dernier rebalancing. Celle-ci ressort quasi-stable par rapport au niveau observé au T1-21, soit 12,3 ans, rapporte la MAP. A cette date, l’indice AGR ABI était composé à hauteur de 46,5% d’Eurobonds ayant une maturité résiduelle allant de 5 à 12 ans contre 47,6% actuellement, fait savoir la même source. Suite à l’intégration de son nouvel emprunt obligataire, le Ghana a intégré le Top 3 des pays les plus représentatifs de l’indice en termes d’encours. En tête du classement, figurent également l’Egypte et l’Afrique du Sud. Ces 3 pays pèsent en agrégé près de 60% dans l’encours global tandis que le Nigeria, le Maroc et le Kenya se partagent les 40% restants. En nombre de lignes, parmi les 82 constituants actuels de l’AGR ABI, ces trois premiers pays comptent conjointement 58 émissions, soit près de 71% de l'univers de l'indice. Le changement de périmètre de l’indice AGR ABI a eu un impact peu visible sur l'indicateur de sensibilité qui représente la variation du prix d’une obligation consécutive à une variation de 1% du taux d’actualisation. Il s’agit d’un multiple de 6,9x contre 6,8x un trimestre auparavant. Les titres obligataires éligibles à cet indice peuvent être répartis en cinq catégories associées à différents intervalles de maturités résiduelles (0,5-2 ans, 2-5 ans, 5-10 ans, 10-15 ans et plus de 15 ans). Dans cette édition, AGR relève que l’indice AGR ABI est composé à hauteur de 75% de maturités résiduelles strictement supérieures à 5 ans. Le nombre de lignes constituant l’indice AGR Africa Bond Index est passé de 77 en avril 2021 à 82 actuellement, précise AGR, relevant l’intégration de 2 nouvelles émissions Eurobonds et la forte contribution des obligations notées B et B- qui concentrent 67,0% de l’indice AGR ABI. AGR Africa Bond Index représente un indice Total Return libellé en USD. Son univers de base est le risque de crédit souverain en Afrique.